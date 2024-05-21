中科院：特聘邱國正為顧問 持續協助科研量產

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（中央社記者吳書緯台北21日電）新任國防部長顧立雄昨天與卸任國防部長邱國正進行印信交接儀式，邱國正同時卸下中科院董事長的職務；中科院今天指出，特聘邱國正為中科院顧問，期藉豐富管理長才，持續協助中科院科研量產。

依據「國家中山科學研究院設置條例」第10條明定，中科院置董事長一人，由國防部長兼任。

媒體報導，邱國正已被聘為中科院顧問，負責督導「海空戰力提升計畫」由中科院量產的各式制海、制空飛彈等量產計畫。

中科院今天回覆中央社記者表示，邱國正於國防部長任內兼任中科院董事長，針對專案管理、進度管制，指導明確，有效提升國防科研效能；卸任後特聘為顧問，期藉豐富管理長才，持續協助中科院科研量產。

中科院進一步表示，未來邱國正在中科院提供諮詢期間，依科研量產訪視實需，按中科院公勤規定派車使用，並由院辦室秘書支援兼辦；無另安排專屬辦公處所，亦無花費百萬元購買辦公室用品之情事。

據了解，此次顧問職為有給職，但由於邱國正為軍職退伍並領有退俸，所以按規定每月僅支領3萬7千餘元。（編輯：翟思嘉）1130521