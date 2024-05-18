國防部歡送 邱國正卸任前不忘提醒建軍備戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北18日電）國防部昨天舉行「國軍重要幹部授勳暨頒獎典禮」，由部長邱國正頒授國軍重要幹部勳、獎章；參謀總長梅家樹上將也代表國軍官兵，對即將卸任的邱國正在任期內的卓越領導，引領國軍官兵戮力捍衛國家安全，表達崇高的敬意與謝意。

國軍媒體「軍聞社」昨天報導指出，典禮昨天上午在國防部博愛大樓典禮廳舉行，首先播放邱國正政績輯影，一同回顧邱國正在一千多個日子以來，殫精竭慮，與全體官兵共同捍衛國家安全、致力國防建設的付出與成果。

隨後，梅家樹與國防部副部長柏鴻輝、徐衍璞依序呈獻部長旗及紀念光碟等紀念品，邱國正並頒授柏鴻輝等重要幹部勳、獎章，表彰他們對推動國防事務的努力及貢獻。

軍聞社報導提到，邱國正致詞時表示，很榮幸在退伍後，他能有機會回到國防部服務，與大家重逢，一同承擔保家衛國的使命。也由於有大家的支持與協助，才能使國軍建軍備戰工作與各項國防重要施政得以推動，因此他要利用典禮的機會，表達內心誠摯的感謝。

邱國正強調，國軍的本務工作就是戰訓，建軍備戰不分時間、不分階段，是代代相傳的重要工作。為了備戰，所以必須訓練，訓練的內容就是平戰時均可能面對的各種狀況，一點一點累積，終能獲得豐碩成果。期勉各級幹部能持續以身作則，落實教育訓練，秉持「不否定前人，不貶低後人，不惡評同僚」的態度，務實執行各項任務，厚植保家衛國的堅實戰力。

梅家樹也代表國軍官兵，感謝邱國正在3年多的部長任期內，帶領國軍官兵「練膽、練技、練指揮」，提升整體防衛戰力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

梅家樹說，尤其在邱國正嚴肅的外表下，藏有一顆柔軟的心，總是將「使官兵權益不受損，身心不受傷」的叮嚀掛在嘴邊，不斷提醒幹部照顧官兵最好的方法，就是教育與指導，以自身言行樹立軍人典範。他希望邱國正卸任後，能持續給予國軍支持與鼓勵。

典禮最後，梅家樹也邀請重要幹部一同起身，向邱國正行最敬禮，感謝他的卓越領導，以及對國軍建軍備戰的卓著貢獻。（編輯：楊凱翔）1130518