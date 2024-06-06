顧立雄：不符近戰格鬥精神 取消傳統刺槍術

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北6日電）國防部長顧立雄今天表示，現行國軍訓練項目有近戰格鬥基本教練，因此例如傳統刺槍突刺那種不具近戰格鬥精神、形式主義過多等項目都會取消；亦同時廢除官兵休假互助回報，「有事再回報就好」。

顧立雄上午赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。同時這也是顧立雄擔任國防部長後，首次列席委員會並備詢。

由於顧立雄是文人部長，學者評為有助於革新軍務制度。民進黨立委沈伯洋詢問「戰訓、管理」兩層面，並關切刺槍、主官輪值規定、官兵休假回報等議題。

針對刺槍術，顧立雄說明，現行國軍訓練項目中有近戰格鬥基本教練，因此凡不符合近戰格鬥概念範圍均取消，所以像是傳統突刺那種不具近戰格鬥精神項目、形式主義過多不符合戰訓本務等項目，都會加以取消。

針對官兵休假回報，沈伯洋指出，官兵休假期間的互助回報，無法讓官兵好好休假，更無法提高戰力，反而已造成困擾。顧立雄回應，目前已確定要廢除休假時每天回報，也就是說「有事再回報」，但會在離營宣教時提醒官兵休假注意事項。

針對主官輪值規定部分，顧立雄昨天視導資通電軍指揮部時宣布，因指揮機制已累積經驗，經縝密研討決定即日起將各級正副主官留值的規定恢復常態，以兼顧各級幹部對家庭的照顧。顧立雄備詢時再次強調，近年部隊對於台海周邊敵情應處上已有相關處置經驗、能力也提升，因此他決定回到民國112年的經常戰備時期突發狀況處置規定來執行，並回歸當時輪值規定。

顧立雄最後強調，目前相關作為將以減法為主，「逐一檢討、減法取消」，目的是讓官兵專注訓練本務。

針對與參謀總長的分工，顧立雄說明，國防部長應該專注於政策、戰略與建軍整體評估，因此他會專注於此；戰略層級以下的作戰與戰術層級，則交由參謀總長負責。因為依照國防組織法規定，組織三軍是總長的職責，但是在戰略層級以上事務，他也會跟總長一起討論執行。（編輯：蘇志宗）1130606