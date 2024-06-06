國軍官兵伙食費明年將調增 太平島每人每月5947元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯、游凱翔台北6日電）國防部長顧立雄今天表示，駐守太平島的國軍官兵伙食費，明年起每人每月調增為5947元，較今年增加1168元。國防部後勤參謀次長室次長陳道輝中將證實，行政院為了照顧所有國軍官兵，伙食費皆有調增。

立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄報告業務概況，並備質詢。國民黨立委黃仁質詢，關切駐守在南沙太平島國軍官兵伙食情況，倡議提高伙食水準，並建議可以進行畜牧業。

顧立雄表示，駐守當地的國軍官兵的每人每月伙食費，明年將調增為5947元，較今年增加1168元，當地應是有種植蔬菜等，但若要進行畜牧業還需要考量，因為有水源、環保等問題。

陳道輝指出，行政院在明年為照顧所有國軍官兵，伙食費皆有調增，駐守在太平島的國軍官兵，主要是搭伙駐守的海巡署官兵伙食，國軍也對太平島上冷凍食品的器材做過更新。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另據掌握，國軍官兵伙食費調增，根據駐守位置的差異，在調增金額上也有些許差異，駐守本島的國軍官兵，每人每月的伙食費自今年2969元調增為3487元，調增額度為518元；駐守本島之離島的國軍官兵，每人每月的伙食費自今年3209元調增為3817元，調增額度為608元。

駐守外島的國軍官兵，每人每月的伙食費自今年3799元調增為4617元，調增額度為818元；駐守外島之離島的國軍官兵，每人每月的伙食費自今年3979元調增為4857元，調增額度為878元；駐守東沙島的國軍官兵，每人每月的伙食費自今年4399元調增為5437元，調增額度為1038元；駐守南沙島的國軍官兵，每人每月的伙食配自今年4779元調增為5947元，調增額度為1168元。（編輯：張若瑤）1130606