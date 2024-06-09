黃埔百年校慶6/16舉行 踢正步恐成絕響步入歷史

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（中央社台北9日電）陸軍官校16日將舉辦黃埔軍校創校100週年慶祝活動，三軍官校及國防大學各學院組成的18個學生連，將參與分列式並「踢正步」，由於國防部長顧立雄已宣布，國軍包含軍校生將不再踢正步，16日的正步操演恐成絕響。

今年適逢黃埔軍校建校百年，位於高雄鳳山、承襲黃埔軍校傳統的陸軍官校，今年擴大舉辦校慶活動，並已在近日舉行預演。國軍規劃，參與此次分列式的隊伍，由陸、海、空軍官校及國防大學政戰、管理與理工學院等6所軍事院校學生組成，總共編成18個連。

陸軍說明，閱兵暨分列式時以陸官軍樂隊為首，並由國旗隊、陸官「黃埔、南京、成都、鳳山」等4時期服飾展車隊、聯合校旗隊、各校學生連的順序接受校閱。

陸軍指出，陸官學校軍樂隊由多種樂器組成，平日除負責校內各項典禮儀程，也積極參與校外各項表演與競賽，而在今年全國學生音樂比賽中，陸軍官校軍樂隊更榮獲「優等」佳績。

另外，此次安排18個學生連參與分列式，其中國防大學女性官校生組成2個正步連參與「踢正步」，雖然過往也有女性官校生接受正步校閱紀錄，但編成2個連的兵力實為首次。

由於國防部長顧立雄主張部隊回歸戰訓本務，偏向形式主義的程序都會檢討，因此取消踢正步，未來校慶改「齊步」，此次百年校慶的踢正步，恐成為絕響。（編輯：林興盟）1130609