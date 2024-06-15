黃埔建軍百年 蔣萬安：中華民國在哪正統就在哪

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）慶祝黃埔建軍100週年的特展今天開幕，台北市長蔣萬安表示，中華民國在哪，黃埔的正統就在哪，感謝所有黃埔男兒用一生捍衛中華民國，是退伍軍人最正面的表率。

「黃埔建軍的時代精神」特展今天在台北市政府展出，蔣萬安出席開幕記者會前，在歷史文化工作者徐宗懋帶領下，逐一細看多張二戰時期的歷史照片，包含美國已故將軍麥克阿瑟（Douglas MacArthur）訪台時與故總統蔣介石的合影。

蔣萬安致詞表示，黃埔軍校在民國13年成立，經歷無數關鍵戰役，一直秉持犧牲、團結、負責的黃埔精神，捍衛中華民國、守護民主自由、保衛中華民族與文化，培育無數軍事人才。

他指出，當年黃埔軍校開訓典禮上，國父孫中山的書面訓詞就是現在中華民國國歌歌詞，第1任校長是蔣中正，「所以中華民國在哪，黃埔的正統就在哪」。

蔣萬安表示，他要感謝所有黃埔男兒用一生捍衛中華民國，他們在年輕時候投入軍旅生涯，即便退伍依舊關心國家社會，提供很多建言、投入公益活動，是所有退伍軍人最正面的表率。

他指出，國軍不只保衛國家，災害來臨時更在第一線協助救災及復原，他身為台北市長除了致上最高的敬意及謝意，也會秉持相同信念，為所有市民奮鬥打拚。（編輯：戴光育）1130615