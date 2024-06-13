退伍將校赴中參與黃埔校慶 嚴德發：極少數人前往

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（中央社記者王承中台北13日電）中國積極拉攏陸官校友赴中參與黃埔校慶，退輔會主委嚴德發今天表示，目前了解只有極少數退伍將校赴陸參加紀念活動，沒有組團參加的情形，退輔會都保持接觸並不斷宣導，呼籲不要中了中共認知戰、統戰的圈套及伎倆。

陸軍官校16日將舉辦黃埔軍校創校100週年慶祝活動。中國為爭奪黃埔正統，此次也擴大紀念，除邀請台灣陸軍官校校友赴廣州黃埔軍校舊址，北京也將於17日舉行中央層級紀念活動。

立法院外交及國防委員會今天邀請嚴德發列席，專題報告「退輔會職訓機構如何提升退除役官兵專業職能及媒合就業之具體作法」，並備質詢。

嚴德發會前答覆媒體相關提問表示，目前了解只有極少數退伍將校赴陸參加紀念活動，退輔會都保持接觸及不斷宣導，並了解這些赴陸的退伍將校都是自行、個人的行動，沒有組團參加。

嚴德發指出，退輔會一再宣導，退伍將校赴陸不要參加政治活動、接受媒體採訪，更不要中了中共認知戰、統戰的圈套及伎倆，也特別提醒個資不要外洩及人身安全風險；大多數黃埔袍澤都會參加正統的鳳山陸軍官校百年校慶活動。

嚴德發表示，已掌握中共中央軍事委員會政治部也在邀請退將赴陸，從這點看出來，中共當然是要進行統戰活動及認知戰，退輔會也特別提醒赴陸退伍將校，一定要注意兩岸人民關係條例、國安法相關的規範，注意赴陸參與活動的言行。

至於是否掌握赴陸退伍將校的具體人數，嚴德發指出，退輔會主責是照顧榮民榮眷及退除役官兵，相關訊息都是從媒體及外界得知。（編輯：郭無患）1130613