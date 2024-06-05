嚴德發：赴陸參加黃埔百年退役人員不超過100人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔、吳書緯台北5日電）陸軍官校將於16日舉行「黃埔建軍100週年校慶」，但傳出中國拉攏台灣退伍軍人赴中國出席校慶。退輔會主委嚴德發強調，黃埔的正統是在台灣的鳳山陸軍官校，據統計，赴陸退役人員不超過100人。

立法院外交及國防委員會今天邀請國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發報告業務概況，並備質詢；這是嚴德發接任退輔會主委後，首次赴委員會進行業務報告。

陸軍官校將於16日舉行「黃埔建軍100週年校慶」，但傳出中國拉攏台灣退伍軍人赴中國出席校慶，民進黨立委沈伯洋質詢時關切此議題。

嚴德發指出，黃埔百年校慶對台灣是非常重大日子，跟退輔會有關係的退伍社團組織共36個，退輔會也長期宣導提醒，要秉持對等尊嚴，遵守兩岸條例等相關法令規範，不得從事妨害國家安全跟利益活動，要保護自己；另還有「三不」原則，不接受媒體採訪、不發表政治言論、不要有媒體報導。

嚴德發指出，相關社團都非常識大體且明理，據退輔會統計，赴陸退役人員不會超過100人，反而是位在高雄的鳳山陸軍官校擴大辦理慶祝活動，估計15、16日兩天活動參與人數將超過1萬人。

嚴德發強調，黃埔百年校慶的正統是在台灣的鳳山陸軍官校，先總統蔣公不僅是創校第一任校長，也在鳳山復校。（編輯：楊蘭軒）1130605