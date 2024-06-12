季麟連將赴中參加黃埔百年 李彥秀：已無黨職勿抹紅

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）前國民黨黃復興黨部主委季麟連將前往中國參加黃埔百年紀念活動。國民黨文傳會主委李彥秀今天說，季麟連現在沒有黨職，深信季麟連對中華民國的熱愛，不會比任何人少；而黃埔軍校是很多退伍軍人的信仰，不需要有太多的抹紅與造謠。

陸軍官校16日將舉辦黃埔軍校創校100週年慶祝活動。媒體報導，中國此次也擴大紀念，除邀請台灣校友赴廣州黃埔軍校舊址，北京也將於17日舉行中央層級紀念活動；季麟連表示將前往中國黃埔軍校參訪。

有關國民黨事前是否掌握季麟連赴中行程，以及他是否會到北京參加紀念活動，李彥秀在中常會後受訪表示，季麟連現在沒有黨職，而黃埔軍校是很多退伍軍人的信仰，不要低估人民在許多議題上的判斷與智慧。

李彥秀強調，深信季麟連對中華民國的熱愛，不會比任何人少。這就是對黃埔軍校的信仰與信念，不需要有太多的抹紅與造謠。

談到國民黨15日將在台南舉辦首場國會改革說明會，李彥秀表示，希望回到基層好好與民眾溝通，讓大家知道國民黨在立法院做了哪些事，也希望透過溝通，爭取更多的認同。

李彥秀並指出，民進黨出一張嘴造謠，國民黨則是跑斷腿來闢謠，與人民站在一起。大多數民意對於國會改革是支持的，過去民進黨在野時就支持國會改革，但在國會獲得多數席次後，卻不提國會改革，現在則是反改革，民進黨從上到下變成反改革的心態，她認為這會讓民進黨過去的從政大老，難以認同。

國民黨發言人楊智伃表示，國民黨想要傳遞的就是真實，不論是國會改革或是財劃法修法，民進黨一定會有很多造謠，所以國民黨期待透過宣講，告訴民眾所訴諸的理念是什麼，所以不需要有任何行銷、包裝與宣傳的代號做串聯。（編輯：黃國倫、郭無患）1130612