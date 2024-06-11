張麗善將赴海峽論壇 民進黨質疑配合中共統戰

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（中央社記者葉素萍、姜宜菁台北11日電）海峽論壇將於6月15日舉行，雲林縣長張麗善已向陸委會提出申請並獲准。民進黨今天說，海峽論壇是用兩岸交流包裝而成的統戰平台，張麗善選在軍演過後的敏感時刻帶頭參加，令人懷疑國民黨是否在呼應中共的統戰訴求。

對此，張麗善告訴中央社記者，兩岸涉及事務既多且繁，許多台灣到對岸經商、工作、就學或成家立業、生子，但近幾年許多人討論到兩岸事務除「抹紅」以外，似乎沒任何實質性討論。

她說，台灣如果持續在這樣的討論框架下，不會有任何實質進步，也非多數民眾樂見，「我只是去開會，分享雲林經驗」。

民進黨今天透過臉書發文表示，中共為統戰台灣祭出各種威脅利誘手段，上個月在台灣周遭進行大規模軍演，這個月打著「黃埔校慶」名義，將前往中國參與校慶的退役軍人們帶去廈門辦理居住證；對台統戰平台「海峽論壇」也邀請台灣政黨、地方政府參加，營造兩岸支持統一的假象。

民進黨說，辦居住證等於讓中共方便監控，要辦理居住證，必須把個資、金流、親屬關係等隱私資料全盤交給中共。若是台灣退將的個資被監控，就有國安機密外洩的風險；若是台灣民眾的個資被監控，未來民眾只要在網路上批評中共政府，人就可能遭到清算，甚至連家人都可能受到牽連。

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民進黨表示，中共今年派出解放軍核心機構軍委政工部，舉辦中央層級的黃埔百年紀念活動，並直接跟國民黨黃復興黨部對接，由前黃復興黨部主委季麟連邀請台灣退將參與，且中國全國政協主席王滬寧還將出席發表談話，企圖加強攏絡台灣退役軍官。

民進黨說，海峽論壇是用兩岸交流包裝而成的統戰平台，中共高官將在海峽論壇上宣傳一中原則、一國兩制等政治原則，張麗善選在軍演過後的敏感時刻帶頭參加，加上季麟連對接中共政工部的離譜行為，不禁令人懷疑國民黨是否在呼應中共的統戰訴求。（編輯：林興盟）1130611