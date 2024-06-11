出席海峽論壇 張麗善：分享農業成果

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（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）據自由時報報導，中共將利用15日海峽論壇之際，可能比照黃埔團，帶參加者辦居住證。將出席論壇的雲林縣長張麗善今天強調，此行分享雲林農業發展成果，勿羅織罪名。

海峽論壇將於6月15日舉行，張麗善已向陸委會提出申請並獲准，而她將在論壇上與大家分享，在極端氣候挑戰下，雲林縣的農業發展成果。

據自由時報報導，黨政人士研判，中共今年力邀台灣民眾參加，可能比照退役軍人赴中參加黃埔校慶模式，整團帶去申辦台灣居民居住證。

對此張麗善今天表示，申辦台灣居民居住證規定第1個要在當地居住半年以上，第2必須由當事人主動提出，雖然中國福建省祭出一些惠台政策，但是她只是去開一個會，也沒有要在當地居住，不要羅織罪名。

張麗善說，海峽論壇行之多年，希望此平台為公開、公平的場合，可以進行溝通、對話和交流，讓兩岸和平的機會。

張麗善坦言，總統賴清德上任後，此時處於非常敏感的時刻，賴總統所說的希望透過對話交流，如果此時不參加論壇，未來有可能吃更多閉門羹，絕對不是兩岸之福。

她強調，目前主流民意仍是透過對話和溝通，不要戰爭、只要和平，讓大家互惠、互利、共存共榮，更理性、冷靜面對兩岸在平台中進行同等對待。（編輯：謝雅竹）1130611