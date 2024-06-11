本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全球首公開台灣野外百步蛇護卵全程 林業署：蛇類也有倫理之愛
首頁 / 兩岸

出席海峽論壇 張麗善：分享農業成果

2024/6/11 14:20（6/11 14:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
海峽論壇將於15日舉行，黨政人士研判，中共今年力邀台灣民眾參加，可能比照退役軍人赴中參加黃埔校慶模式，帶參加者辦居住證；將出席論壇的雲林縣長張麗善（圖）11日強調，此行分享雲林農業發展成果，勿羅織罪名。中央社記者姜宜菁攝 113年6月11日
海峽論壇將於15日舉行，黨政人士研判，中共今年力邀台灣民眾參加，可能比照退役軍人赴中參加黃埔校慶模式，帶參加者辦居住證；將出席論壇的雲林縣長張麗善（圖）11日強調，此行分享雲林農業發展成果，勿羅織罪名。中央社記者姜宜菁攝 113年6月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）據自由時報報導，中共將利用15日海峽論壇之際，可能比照黃埔團，帶參加者辦居住證。將出席論壇的雲林縣長張麗善今天強調，此行分享雲林農業發展成果，勿羅織罪名。

海峽論壇將於6月15日舉行，張麗善已向陸委會提出申請並獲准，而她將在論壇上與大家分享，在極端氣候挑戰下，雲林縣的農業發展成果。

據自由時報報導，黨政人士研判，中共今年力邀台灣民眾參加，可能比照退役軍人赴中參加黃埔校慶模式，整團帶去申辦台灣居民居住證。

對此張麗善今天表示，申辦台灣居民居住證規定第1個要在當地居住半年以上，第2必須由當事人主動提出，雖然中國福建省祭出一些惠台政策，但是她只是去開一個會，也沒有要在當地居住，不要羅織罪名。

張麗善說，海峽論壇行之多年，希望此平台為公開、公平的場合，可以進行溝通、對話和交流，讓兩岸和平的機會。

張麗善坦言，總統賴清德上任後，此時處於非常敏感的時刻，賴總統所說的希望透過對話交流，如果此時不參加論壇，未來有可能吃更多閉門羹，絕對不是兩岸之福。

她強調，目前主流民意仍是透過對話和溝通，不要戰爭、只要和平，讓大家互惠、互利、共存共榮，更理性、冷靜面對兩岸在平台中進行同等對待。（編輯：謝雅竹）1130611

張麗善
國土署：國土計畫法上路 不會影響農民既有權益出席6/15海峽論壇 張麗善：促進兩岸對話與交流
賴清德
大家醫計畫推地區醫院全人全社區照顧 估8月上路捷克參議院首席副議長率團訪台 將晉見正副總統
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.114
更多編輯台推薦新聞：