出席6/15海峽論壇 張麗善：促進兩岸對話與交流

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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）海峽論壇將於6月15日舉行，雲林縣長張麗善已向陸委會提出申請並獲准；張麗善今天表示，近幾年來兩岸因關係緊張，對許多產業造成影響，因此參與海峽論壇，促成兩岸對話與交流。

大陸委員會（陸委會）今天下午舉行例行記者會，副主委兼發言人梁文傑在會中回應海峽論壇相關議題。梁文傑證實目前有雲林及金門兩地方首長申請赴陸參與，陸委會的立場，雖不樂見但不會阻止。

張麗善今天告訴中央社記者，總統賴清德在競選期間曾提及，戰爭沒有贏家、和平無價，有機會願意與中國國家主席習近平一起享用蝦仁飯、喝珍珠奶茶。

張麗善說，近年來兩岸因關係緊張，對許多產業造成衝擊，其中又以對農業、傳統製造業與觀光業影響甚鉅，對於中南部地區尤為嚴重；因此，現今台灣主流民意就是希望兩岸和平，能夠讓台灣發展更為順暢。

張麗善指出，參與海峽論壇目的就是要促成兩岸間的對話與交流，「對話、交流」是相互理解、創造和平的基礎；沒有對話，就沒有理解，沒有交流，就沒有和平，追求賴總統所言「台海和平、互利互惠、共存共榮」目標。

她認為，陸委會應抱持喜聞樂見態度，而非給予負面評價。

雲林縣政府強調，張麗善已依規定呈報到中央並獲得核准，14日下午起請假，展開2天2夜行程，並遵守兩岸條例及相關法規。（編輯：陳仁華）1130606