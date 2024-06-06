地方首長欲參加海峽論壇 陸委會提醒遵守法規

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（中央社記者吳柏緯台北6日電）海峽論壇將於6月15日舉行，陸委會副主委梁文傑證實目前有雲林和金門兩地方首長申請赴陸參與。在陸委會的立場，雖不樂見但不會阻止，並呼籲與會人員須遵守兩岸條例及相關法規。

大陸委員會（陸委會）今天下午舉行例行記者會，副主委兼發言人梁文傑在會中回應海峽論壇相關議題。

梁文傑說，政府對於海峽論壇的政策立場一貫，海峽論壇的本質是統戰平台，所以禁止陸方在台灣辦理分支、延續性活動，地方政府與人民團體也不得與陸方在台合辦類似活動。政府禁止中央部會與所屬單位人員參與海峽論壇相關活動，亦不樂見地方政府派員與會。

他說，禁止機關、個人或團體，政黨用任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或是「民主協商」的活動，如果有涉及違法的情事，主管機關將依法處理。

梁文傑進一步證實，目前陸委會已收到雲林、金門提出申請，希望赴陸參加海峽論壇，「我們不樂見，但是中央不會阻擋」。

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梁文傑呼籲，凡是去參加海峽論壇的個人或是團體，必須遵守兩岸條例及相關法律規範，不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，進行違法合作行為、締結聯盟，或是受其指示，委託或資助從事不法行為。

根據日前第16屆海峽論壇組委會發布，今年的海峽論壇將於6月15日於廈門登場，論壇主題為「擴大民間交流、深化融合發展」。除主論壇外，官方將舉辦基層、青年、文化與經濟交流等四大活動。（編輯：張淑伶）1130606