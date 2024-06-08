大象林旺見證陸軍官校在台復校 黃埔精神永傳揚

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（中央社記者吳書緯台北8日電）陸軍軍官學校將於16日歡慶100周年校慶；陸軍今天指出，大象「林旺」於民國36年隨孫立人將軍來台，安置於高雄鳳山「第四軍官訓練班」內，此處日後也成為黃埔在鳳山復校的根基，在數代人經營下，黃埔精神在鳳山永傳揚。

大象林旺是隻傳奇性的亞洲象，原先是日軍所屬運送物資的工作象，民國31年由中國遠征軍在印緬邊境擄獲，抗戰勝利後隨著孫立人被調至台灣訓練新兵，於36年抵達台灣，孫立人於43年將林旺送至台北市圓山動物園，之後於75年隨動物園自圓山搬遷至木柵，最後於92年2月26日過世，結束陪伴台灣民眾走過半個世紀的傳奇一生。

陸軍司令部今天發布新聞資料指出，大象「林旺」，是許多民眾記憶裡最閃亮的動物明星，不過卻鮮少人知道，其實「林旺爺爺」在台灣的第一個家，正是陸軍官校內的「林旺公園」。

陸軍表示，陸官校友譚熊口述回憶，「大象是當時台灣從所未有的動物，林旺來到官校後，受到孫將軍疼愛，並且成為最受官校師生兵歡迎的明星，許多官兵一有空檔便會來觀看、餵食」；孫立人43年調任總統府參軍長，便將昔日戰友林旺安排到台北市圓山動物園照顧。

陸軍表示，「林旺爺爺」在台灣的第一個家「第四軍官訓練班」，便是日後黃埔在鳳山復校的根基；當年孫立人選定鳳山為訓練基地，以至39年陸軍官校沿用該地復校，持續發揚黃埔精神迄今。

陸軍指出，「第四軍官訓練班」雖僅短暫存在3年，然期間訓練新軍達50萬人次，其中青年軍201師接受整訓後，更在保台首戰金門「古寧頭戰役」浴血奮戰，大敗共軍，立下第一功，不僅確保復興基地安全，更為日後台灣民主自由打下根基。

有關陸軍官校39年於鳳山復校的故事，陸軍指出，現年89歲的顧以能，曾任陸軍官校土木系主任，年輕時有感於國共對抗局勢緊張，毅然決定投筆從戎，進入官校28期就讀（鳳山復校後第5期，官校改為四年制後第2期）。

根據顧以能回憶，復校初期時校園仍是一片荒蕪，且教學設備簡陋，43年官校改行四年新制教育，為滿足改制後（43年配合教育部大學制度，陸軍官校正期班改為四年制），教育時間增長，以及每年招考新生名額遞增的住用需求，乃採逐年計畫措施，將原有營房，分批改為學生宿舍及教室；此外，學校為增進學生課外進修的良好風氣，遂於44年由先期校友發起捐款，於大操場南緣興建圖書館一棟等。

陸軍表示，走過百年歲月，陸軍官校在數代黃埔人的經營下，扎根於基層學術和軍事教育，持續為國培育無數優秀軍官幹部，成為保家衛國的核心；而這些「小故事」就如同大時代下的縮影，描述「黃埔人」在艱難歲月中為國家生存發展所作出的犧牲與奮鬥，更象徵著陸軍官校在鳳山，黃埔精神永傳揚。（編輯：郭無患）1130608

陸軍官校於高雄鳳山復校，初期的校園鳥瞰圖。（陸軍司令部提供）中央社記者吳書緯傳真 113年6月8日