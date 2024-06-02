顧立雄證實 國軍將效仿美軍成立先進國防科技小組

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（中央社記者游凱翔台北2日電）國防部長顧立雄近日與媒體餐敘時證實，國防部將效仿美軍國防創新單位（DIU），成立「先進國防科技小組」，同時由他親自督導，目的是投資等級五以上、相對成熟科技項目，確保台海防衛不對稱作戰優勢。

顧立雄近日與媒體餐敘，針對國防部是否將成立「先進國防科技小組」，顧立雄席間證實有此想法，並表示，國防部將新成立類似美軍國防創新單位（DIU，Defense Innovation Unit），雖然轄屬整合評估司，但他會親自督導，目的是更有效率整合中科院、民間研發創新單位的資源與能量。

但顧立雄表示，從事科技研發必須考量本身實力，台灣不是美國，不可能像五角大廈DARPA（國防高等研究計畫署）砸下鉅資投入全新領域，因此國防部會投資的是等級五以上，相對成熟的科技項目，例如新型無人機、船舶等才是發展重點，確保台海防衛不對稱作戰的優勢。

他也強調，從俄烏戰爭例子更證明自身擁有生產線的重要，因為一旦開戰，損耗率極大。反觀台海防衛作戰須維持軍事科技能量的領先，才能獲得作戰優勢，因此考量中科院現在已有多年累積的科技整合經驗，但也須妥善整合民間科技創新的能力與民間軍工業生產能量，才能更有效整合替國軍提供先進軍事科技與武器裝備。

針對是否編列潛艦國造後續艦預算，顧立雄指出，現階段的目標是完成原型艦海鯤艦的泊港測試（HAT）以及接續的海上測試（SAT），「一切以安全為優先」。

至於他接任國防部長後最急迫的事務，顧立雄表示，包括強化不對稱戰力、聯合作戰、全社會韌性、後備戰力改革等項目。（編輯：黃國倫）1130602