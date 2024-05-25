聽取共軍動態報告 顧立雄指示回復戰情常態運作

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（中央社記者吳書緯台北25日電）共軍宣布23日起對台軍演兩天。國防部指出，部長顧立雄今天赴應變中心，聽取台海周邊共軍動態報告，同意參謀總長梅家樹上將建議，解除各級應變中心開設、回復戰情中心常態運作，並提醒國軍累積應處經驗，以創新思維成長戰力。

中共解放軍23日上午稱，為懲戒台獨分裂勢力謀「獨」行徑，嚴重警告外部勢力干涉挑釁，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力，於當天7時45分開始至24日，在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。

國防部表示，顧立雄今天赴國防部應變中心，對所有官兵戮力戰備的表現，給予肯定與嘉勉，並提醒官兵持續累積經驗與智慧，不斷成長實戰能力，綿密與海巡等國安團隊合作，共同確保國防安全。

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國防部指出，顧立雄在梅家樹及副參謀總長執行官鄭榮豐上將等人陪同下，聽取海空情動態、戰備部隊狀況暨輿情分析；肯定各級部隊在應對共軍演習過程中，先期掌握預警情資、得宜應變，並先制主導認知戰場，有效安定民心，齊心努力守護自由民主。

顧立雄提醒各級部隊幹部，隨著敵情威脅的發展，配合灰色地帶襲擾，以實現將台海內海化企圖的行動，可能增加；國軍必須不斷累積應處經驗，以創新思維成長戰力，並與國安團隊密切合作、先制認知戰場，共同捍衛自由民主價值，守護國家安全。（編輯：林克倫）1130525