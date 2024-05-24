顧立雄赴國軍聯合作戰指揮中心 慰勉官兵辛勞

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（中央社記者吳書緯台北24日電）中共昨天起對台發動「聯合利劍-2024A」軍演，國防部長顧立雄今天赴國軍聯合作戰指揮中心視導，指出中共軍演是意圖以常態化的武力施壓，將台海內海化，凸顯霸道本質，國軍秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」，應處得宜。

國軍媒體「軍聞社」今天報導指出，顧立雄今天在參謀總長梅家樹上將及相關聯參陪同，赴國軍聯合作戰指揮中心，聽取任務簡報，提出工作指導，要求持續落實聯合情監偵作爲，嚴密掌握敵情、有效對應；隨後並與各作戰區及外、離島指揮官召開視訊會議，肯定全體官兵堅守崗位的付出及努力，展現捍衛自由民主價值、守護區域和平穩定的決心。

顧立雄表示，此次應對中共軍演的過程可以看出，對方意圖以常態化的武力施壓，將台海內海化，凸顯霸道本質。國軍官兵在梅家樹等各級幹部的領導下，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，充分掌握敵情、應處得宜，也證明對方的挑釁行為，才是破壞區域和平穩定的肇因。

會議中，顧立雄也對所有官兵的付出表達肯定，期勉大家共同努力，持續綿密掌握敵情，反敵認知作戰；並結合狀況戮力戰備訓練，提升整體戰力，共同確保國家安全。（編輯：林興盟）1130524