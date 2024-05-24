本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國會職權修法民眾集結 台北捷運紅藍線3站加開末班車
首頁 / 政治

顧立雄赴國軍聯合作戰指揮中心 慰勉官兵辛勞

2024/5/24 21:16（5/24 22:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國防部長顧立雄24日赴國軍聯合作戰指揮中心視導，慰勉任務官兵。（軍聞社提供）中央社記者吳書緯傳真 113年5月24日
國防部長顧立雄24日赴國軍聯合作戰指揮中心視導，慰勉任務官兵。（軍聞社提供）中央社記者吳書緯傳真 113年5月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北24日電）中共昨天起對台發動「聯合利劍-2024A」軍演，國防部長顧立雄今天赴國軍聯合作戰指揮中心視導，指出中共軍演是意圖以常態化的武力施壓，將台海內海化，凸顯霸道本質，國軍秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」，應處得宜。

國軍媒體「軍聞社」今天報導指出，顧立雄今天在參謀總長梅家樹上將及相關聯參陪同，赴國軍聯合作戰指揮中心，聽取任務簡報，提出工作指導，要求持續落實聯合情監偵作爲，嚴密掌握敵情、有效對應；隨後並與各作戰區及外、離島指揮官召開視訊會議，肯定全體官兵堅守崗位的付出及努力，展現捍衛自由民主價值、守護區域和平穩定的決心。

顧立雄表示，此次應對中共軍演的過程可以看出，對方意圖以常態化的武力施壓，將台海內海化，凸顯霸道本質。國軍官兵在梅家樹等各級幹部的領導下，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，充分掌握敵情、應處得宜，也證明對方的挑釁行為，才是破壞區域和平穩定的肇因。

會議中，顧立雄也對所有官兵的付出表達肯定，期勉大家共同努力，持續綿密掌握敵情，反敵認知作戰；並結合狀況戮力戰備訓練，提升整體戰力，共同確保國家安全。（編輯：林興盟）1130524

#國軍聯合作戰指揮中心
#顧立雄
#梅家樹
顧立雄
賴總統：國軍全程掌握共軍動態 大家可以安心黨政人士：總統視導部隊 強化與官兵聯繫凝聚軍心
梅家樹
國防部歡送 邱國正卸任前不忘提醒建軍備戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.55
更多編輯台推薦新聞：