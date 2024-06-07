美政府調查AI大咖壟斷 報導指輝達疑涉反競爭

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（中央社記者廖漢原紐約6日專電）美國媒體近期報導，聯邦貿易委員會與司法部近期將就調查人工智慧（AI）大廠是否涉及壟斷達成協議。華爾街日報今天獨家報導，委員會已在瞭解，微軟併購AI新創公司Inflection AI是否規避監管。司法部則將調查，輝達的晶片供應協議是否涉及反競爭行為。

在輝達市值飆升，全球AI熱潮下，美國司法部將主導調查晶片大廠輝達（Nvidia）是否違反反壟斷法，而美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）將調查ChatGPT開發商OpenAI和科技巨擘微軟（Microsoft）的做法。微軟與輝達兩家公司都是市值名列前茅的業者。

有線電視新聞網（CNN）報導，兩名熟悉調查人士指出，聯邦貿易委員會與司法部負責反壟斷業務的官員，本週會就如何攜手監管AI大咖，如微軟、谷歌（Google）、輝達、OpenAI等業者達成最後協議。

被點名的企業都未回應預測性的報導。CNN引述一名微軟發言人的說法，微軟與Inflection AI的協議讓公司有機會聘用Inflection AI的人員，加速微軟AI應用程式Copilot的業務，Inflection AI人員仍可獨立發展業務。發言人強調，微軟有信心履行其義務。

Inflection AI是矽谷新創公司，華爾街日報（Wall Street Journal）獨家報導，微軟3月以6.5億美元當作部分權利金代售Inflection AI的技術，並聘用公司的聯合創辦人與幾近全體員工。Inflection AI投資人已被告知，銷售進行期間會獲得回報。但依據法規，美國超過1.19億美元的企業併購案，就必須向主管機關申報。

報導引述一名瞭解狀況人員指出，聯邦貿易委員會已要求兩家公司提供過去兩年的文件，以瞭解微軟是否刻意協議控制Inflection AI，但交易過程規避委員會監管。

至於輝達的部分，華爾街日報引述另一名熟悉調查的人員說法，聯邦機構間已協議，司法部將調查輝達的晶片供應合約或其他運作，是否違反競爭行為。

美國官方有意加強監管AI大咖的風聲由紐約時報（New York Times）率先報導，時間點選在AI相關各類股大漲，但民間對監管不力感到不安的時刻。

有AI企業現任及前任員工，以集體具名與不具名的方式於4日發表公開信指出，AI科技帶來嚴重風險，範圍包括強化現存的不平等、操縱與散布不實資訊，如果無法控制自主的AI系統，人類恐將面臨滅絕。

公開信提出4項呼籲：一、AI企業不得要求或強迫批評與反對聲音噤聲；二、促進現任及前任員工向董事會、監管機構與適當獨立機構，就相關風險提出不具名的查驗程序；三、支持公開批判的文化；四、如果各程序無法處理，不得對向大眾公開風險機密資訊的現任與前任員工報復。（編輯：楊昭彥）1130607