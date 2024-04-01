微軟宣布在全球分拆Teams與Office 因應反壟斷調查

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（中央社布魯塞爾1日綜合外電報導）美國科技巨擘微軟今天宣布，將在全球各地把視訊會議軟體Teams從熱門Office套裝軟體中分拆出來單獨銷售。微軟6個月前才宣布在歐洲分拆銷售Teams，以免遭歐盟開罰。

路透社報導，自Teams的競爭對手、Salesforce旗下工作空間訊息軟體Slack於2020年7月提出檢舉後，歐盟執行委員會（European Commission）已對微軟（Microsoft）Teams搭售Office的做法展開調查。

微軟於2017年將Teams免費捆綁至Office 365，該應用程式最終取代了Skype for Business。由於Teams具備視訊會議等功能，因此在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間被廣泛使用。

然而，微軟的多個競爭對手指出，Teams和Office搭售的做法讓微軟取得不公平競爭優勢。微軟自去年8月31日起在歐盟和瑞士單獨銷售Teams。

微軟透過1名發言人宣布，「為避免顧客混淆，我們正把去年將Teams與Microsoft 365和Office 365套裝分拆銷售的行動，從歐洲經濟區（European Economic Area）和瑞士擴大至全世界。」

微軟在部落格文章中宣布，將在歐洲經濟區和瑞士以外地區推出不含Teams的商用Microsoft 365和Office 365套組，並為這些地區的企業客戶提供獨立販售的新版Teams。

微軟用戶可自今天起選擇續用、更新或升級現有授權協議，也可改用新方案。

新的企業客戶如欲購買不含Teams的Office套裝，價格落在7.75美元和54.75美元之間；獨立販售的Teams則要價5.25美元。（譯者：洪啟原/核稿：施施）1130401