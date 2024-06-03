世界盃柯柏挑戰賽 唐嘉鴻難度6.8生涯最高分摘金

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（中央社記者黎建忠台北3日電）「亞洲貓王」唐嘉鴻2日在斯洛維尼亞港都柯柏舉行的體操世界盃挑戰賽，再度於單槓決賽挑戰6.8的難度分，寫下生涯新高的15.400分摘金，教練翁士航盛讚：「現在是完成體了。」

唐嘉鴻在確定取得巴黎奧運的參賽資格後，依舊馬不停蹄地出國以賽代訓，前1站於保加利亞決賽首度在實戰中嘗試6.8難度動作，儘管發生失誤僅獲得銀牌，卻從中學到很多。

來到斯洛維尼亞的柯柏（Koper）世界盃挑戰賽，唐嘉鴻預賽先以6.3分難度套路獲得15.000排名第1晉級決賽。他在決賽中再度嘗試6.8分的難度套路，這次完美落地，也沒有多加保護墊沒被扣分，取得15.400的高分，不但是這個週期的最高分數，也是唐嘉鴻生涯在單槓拿下的最高分。

教練翁士航在接受中央社記者訪問時表示，「現在的唐嘉鴻就是完成體了，他落地時我們團隊全都振臂高呼，現場觀眾也瘋狂吶喊，相信過一陣子他的比賽影片就會在網路瘋傳，但我們一點都不擔心，現在就是要讓全世界知道，我們就是要去搶奧運金牌的。」

翁士航指出，今天的比賽還是有一些小動作可以修正，「我們從去年就開始計劃要往6.8的難度分走，歐洲這3站就是要讓他磨，現在世界體操競爭很激烈，停在原地是不會成功的。」

翁士航也透露，這次歐洲3站的比賽都是歐洲裁判，裡頭大多數也會在巴黎奧運擔任裁判，「所以除了要讓世界看到唐嘉鴻外，也要讓裁判更加認定他是世界等級的名將。」

至於第2、3名分別由克羅埃西亞名將舍比奇（Tin Srbic）和義大利選手麥克契尼（Carlo Macchini）獲得。（編輯：何宏儒）1130603