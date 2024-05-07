體操亞青少台灣2選手年齡不符成績不算 協會認疏失

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（中央社記者黎建忠台中7日電）今年的亞洲體操青少年錦標賽，台灣代表隊有2人因年齡不足，雖有上場但不算成績。體操協會今天指出，儘管競賽規則未明確標示年齡，但當時選訓委員會沒能多加留意，確有疏失。

2023年在菲律賓舉辦的亞洲體操青少年錦標賽曾明確標示參賽選手年齡為13到15歲，但今年在烏茲別克的賽事，亞洲體操聯合會所發出的參賽規則僅標示Junior，而未清楚載明年齡。

中華民國體操協會透過聲明指出，直到賽前才被主辦單位告知台灣隊有2名選手因年齡不足無法出賽，但經過協會的隨隊人員努力爭取後，這2名選手仍可出賽但不計分。

聲明提到，體操協會自去年以來會務推動持續受到團隊運作不彰影響，前任團隊在體育署督導要求限期改善下，已在今年2月全體總辭，新任團隊於3月底接任，而這次爭議事件的報名、遴選，都是從2月初到3月中發生。

體操協會秘書長許峰銘接受中央社記者訪問時表示，針對這次疏失，協會向選手致上歉意，也會重新檢討往後國家隊的遴選過程，未來在任何代表隊出國比賽前都會再三跟主辦單位確認競賽規則。

許峰銘強調，2名未能符合參賽資格的選手，所有旅費都會由協會自行籌措承擔。（編輯：張雅淨）1130507