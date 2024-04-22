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李智凱參加奧運最後希望 體操協會：全力爭取外卡

2024/4/22 17:51（4/22 18:23 更新）
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李智凱去年9月28日在杭州亞運競技體操男子鞍馬決賽登場。（中央社檔案照片）
李智凱去年9月28日在杭州亞運競技體操男子鞍馬決賽登場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北22日電）台灣「鞍馬王子」李智凱沒能在世界盃提前搶下奧運資格，前進五環殿堂的難度越來越高。中華民國體操協會今天發出聲明，除尊重選手後續參賽意願外，也會透過所有管道爭取外卡資格。

體操協會的聲明提到，李智凱從2月起經歷了4場體操世界盃暨奧運資格賽後，不幸以些微差距排在積分第3名，無緣提前搶下巴黎奧運門票，但接下來會持續和教練、選手溝通。不論李智凱是否參加5月中的亞洲錦標賽，協會都將全力提供後續資源。

體操協會秘書長許峰銘在接受中央社記者訪問時表示，李智凱除了在亞洲體操錦標賽拚全能金牌搶奧運資格外，「他早就已經是世界等級的名將，我們也會透過各種管道，向國際體操總會（FIG）爭取外卡資格。」

另外，協會肯定並感謝教練林育信長期耕耘國內體操，並協助李智凱在國際賽發光發熱。針對林育信在世界盃杜哈站表達裁判給分不公的部分，協會也強調會持續和FIG溝通並瞭解給分標準，「也絕對相信FIG指派的裁判或技術委員，一定會秉持著公正、公平、公開的原則給予評分。」

許峰銘強調，體操協會在今年3月30日改組後，新的人員接手不到1個月，正努力讓所有會務上軌道，也會提供選手一切資源，「務必成為選手和教練的最佳後盾。」（編輯：張雅淨）1130422

#巴黎奧運
#李智凱
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