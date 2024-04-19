李智凱世界盃杜哈站第2 無緣提前搶下奧運門票

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（中央社記者黎建忠台北19日電）台灣「鞍馬王子」李智凱今天在體操世界盃杜哈站暨奧運資格賽放手一搏，只可惜決賽以15.400分、排在第2，確定無緣提前搶下奧運門票。賽後教練林育信忍不住抱怨，裁判分數打得令人不服。

體操世界盃暨奧運資格賽共有4站，選手參賽完後擇優3站積分加總，各單項排名前2的選手可參加奧運。前3站結束後，李智凱積分居於劣勢，今天必須摘金且主要對手哈薩克的庫巴諾夫（Nariman Kurbanov）排在5名之後，才能逆轉搶下奧運門票。

今天李智凱排在第3個上場，他以難度6.6、完成分8.800分、總分15.400順利站上榜首，而第4個登場的庫巴諾夫則暫時排第3，確實有機會照劇本演出。

沒想到前3站結束後已提前取得資格的約旦選手艾爾索（Ahmad Abu Al Soud），竟拿下驚人的15.500分，不但擠下李智凱，也粉碎了他提前鎖定奧運門票的機會。

教練林育信在接受中央社記者訪問時憤怒指出，「這場比賽是被硬生生做掉的，裁判全都是中東國家的人不說，那個哈薩克選手下法發生嚴重失誤，但竟然總分都還有15.133分，當時全場都譁然。」

林育信也提到，約旦選手艾爾索雖然實力不錯，但過去很少拿到如此高分，「今天智凱的難度提高到6.6，整套動作也做得比預賽還流暢，結果分數卻跟預賽一樣，這叫人怎麼能服氣。」

李智凱在東京奧運獲得男子鞍馬銀牌，也是台灣史上首面體操奧運獎牌，他賽後得知這樣的結果後，也感到相當難過及憤慨。

林育信無奈的表示，前2站沒表現好確實是致命傷，「今天我們也都是拚盡全力了，最後也只能接受這樣的事實。」

最終4站的體操世界盃暨奧運資格賽結束後，男子鞍馬單項積分排名前2名的就是艾爾索和庫巴諾夫，而李智凱則排在第3。

無緣提前拿下奧運門票的李智凱，接下來還有機會在亞錦賽搶個人全能資格，不過這原本就不是他的強項，是否參賽還需視選手意願而定。（編輯：陳正健）1130419