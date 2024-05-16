亞洲彈翻床錦標賽 薛家姊弟替台灣帶回1銀1銅

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（中央社記者黎建忠台北16日電）第6屆亞洲彈翻床錦標賽日前落幕，台灣「薛家姊弟」薛瑀喬、薛茗華，在不同年齡組別替台灣搶下1銀1銅，成為台灣未來在體操彈翻床的未來之星。

彈翻床是亞、奧運體操種類裡的固定舉辦項目（競技體操、韻律體操、彈翻床），在香港舉行的第6屆亞洲彈翻床錦標賽，台灣小將薛茗華在11-12歲男子組奪得銀牌，而姊姊薛瑀喬則在13-14歲組奪得銅牌，而這2面獎牌，是台灣在彈翻床國際賽場上的首2面獎牌。

台灣的彈翻床發展僅10年，這次薛家姊弟的教練也就是他們的爸爸，從小訓練彈翻床已經超過3年，終於在國際賽場上開花結果。

彈翻床運動特點為運動員藉由彈翻床的器械彈性，在空中進行10個不同空翻動作所組成的套路演出，其中要展現身體姿態的優美避免扣分，又要發揮垂直的騰空高度以及避免前後的位移，整體套路編排需具有難度又要重複，是極具觀賞性的運動項目。

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中華民國體操協會秘書長許峰銘在接受中央社記者訪問時表示，這姊弟倆確實相當難得，未來也會是協會重點培養的選手，「彈翻床是亞奧運的正式項目，台灣未來也很有發展潛力。」

許峰銘透露，這次主辦單位香港的賽事經理，對於台灣在彈翻床的進步感到相當驚訝和開心，「這也表示台灣的選手在競技體操除了大家耳熟能詳的項目外，也可以多關注彈翻床的發展。」（編輯：李亨山）1130516