全大運男子跳高 葉柏廷2公尺30破全國紀錄摘金

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（中央社記者黎建忠台中7日電）就讀虎尾科大的葉柏廷今天在全大運男子跳高決賽，第3次試跳順利躍過2公尺30的障礙摘金，也打破高懸9年的2公尺29全國紀錄。

全大運男子跳高決賽形成3強鼎立，傅兆玄在2公尺26的高度3跳失利先退出競爭行列，蔡維智第2次試跳過關、葉柏廷則是一跳成功。

接著葉柏廷和蔡維智攜手挑戰2公尺30的新全國紀錄，蔡維智3跳失敗，而葉柏廷在最後1跳於全場注目下順利過關，當下他也躺在氣墊上久久不能起身。而2公尺30成績，在杭州亞運已經可以拿下銅牌。

葉柏廷賽後接受中央社訪問時笑說：「躺在氣墊上很想哭，自己的目標終於辦到了，感覺很不真實，所以靜靜地看著天空，享受一下這種滋味。」

男子跳高舊的全國紀錄，是由向俊賢在2015年高雄全運會時創下，如今紀錄保持人的名字也換成葉柏廷，中華民國田徑協會理事長葉政彥賽後頒發新台幣8萬元的立即獎。

就讀大二的葉柏廷表示，雖然賽前的準備和練習狀況相當不錯，但沒想過可以這麼好，「我從國三拿到全中運金牌後，就立下要打破全國紀錄的目標，過了5年我終於辦到了。」

葉柏廷說：「這幾年我成長最多的應該就是心理素質，教練告訴我要把自己的目標列出一個清單，我第1個就是寫破全國，第2個就是寫達到奧運參賽標準，現在已經先完成第1步了。」

葉柏廷從小學5年級就開始練專項跳高，儘管身高185公分在這個項目不算吃香，但他靠著後天苦練爆發力，還是闖出一片天，他說：「跳高是可以倒著看世界、看天空，我很喜歡這種無憂無慮的瞬間。」

儘管接下來葉柏廷嘗試挑戰2公尺33的巴黎奧運參賽標準，但嘗試2次失敗後就決定休息。

葉柏廷強調，這次的訓練週期還沒練過這個高度（2公尺33），所以就不跳了，等到回去後再繼續練習，「我希望接下來6月初的台灣田徑公開賽可以達標，完成我的奧運夢。」（編輯：張雅淨）1130507

113年全國大專校院運動會公開男生組跳高決賽7日登場，代表虎尾科大出賽的葉柏廷（前）在眾人驚呼中成功躍過2公尺30，以破全國紀錄的優異成績奪金。中央社記者王騰毅攝 113年5月7日