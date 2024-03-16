吳慷仁被梁朝偉誇演技緊張到手抖 陳澤耀以為是夢

（中央社記者王心妤台北16日電）電影「富都青年」在台票房破億元，主角吳慷仁和陳澤耀昨晚出席慶功宴時分享亞洲電影大獎頒獎典禮時，影帝梁朝偉誇獎他們演技佳，吳慷仁自嘲當時緊張到手抖；陳澤耀笑說以為是做夢。

吳慷仁日前跟梁朝偉一起角逐亞洲電影大獎影帝，吳慷仁昨晚出席慶功宴時分享，當時跟陳澤耀發現身邊空位是梁朝偉和劉嘉玲時感到很驚喜，梁朝偉也主動和兩人討論電影，「他說很喜歡我們，他有聊到我跟阿澤之間的變化，他覺得看影像覺得我們很有默契，但當時我手真的在抖。」

陳澤耀自嘲當時像是醒著做夢，事前就想過會不會有機會遇到梁朝偉，「他（梁朝偉）真的主動聊表演，他很好奇我們怎麼培養默契、感情，他還說表演部分他很感動也很喜歡。」陳澤耀透露，梁朝偉連相關的花絮和訪問影片都看完了，讓他很驚喜。

導演王禮霖表示，馬來西亞電影能在台灣獲得此票房很開心，「我從來不會隱藏我的開心，好事可以繼續發生啦！」他也透露目前有開始籌備當導演的第2部作品，但今年會先完成監製的作品。（編輯：李亨山）1130316