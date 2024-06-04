南韓中止919軍事協議 分界線可軍事訓練、重啟擴音器喊話

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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）南韓總統尹錫悅今天批准全面中止919軍事協議，通報北韓後即刻生效，屆時南韓軍方將可恢復在軍事分界線（MDL）一帶進行軍事訓練，並利用擴音器喊話反擊北韓挑釁。

南韓總統辦公室表示，尹錫悅已批准國務會議上午決議的全面中止919軍事協議效力案，通報北韓後即刻生效。

南韓國務總理韓悳洙上午在國務會議中表示，全面中止919軍事協議後，軍方可恢復在原本受限制的軍事分界線一帶進行軍事訓練，更即時應對北韓的各種挑釁行動。

919軍事協議是南韓前總統文在寅任內與北韓領導人金正恩簽訂平壤共同宣言的附加協議，兩韓依此維持非軍事區非武裝狀態。但在北韓去年單方面宣佈撕碎協議後，南韓政府也決定中止部分內容效力，但僅恢復前線對北韓的偵察工作。

北韓上週起陸續向南空飄帶有垃圾穢物的氣球，並進行GPS電波干擾、試射飛彈等挑釁，南韓政府因此開會商討全面中止實際上已有名無實的919軍事協議，強化對北韓應對能力，至兩韓恢復信賴關係為止。

南韓國防部下午發布聲明，表示2018年兩韓關係緩和，為建立信賴關係才簽訂軍事協議，但北韓簽署協議後仍進行發射海岸砲、向北方限界線（NLL）以南發射飛彈、攻擊前線哨所等違反協議的挑釁，「我們容忍至今仍遵守協議」，但今後將在軍事協議效力全面中止下恢復所有正常軍事活動。

南韓軍方也將視北韓動態，適時重啟擴音器喊話。據韓媒報導，在邊境地區用於對北韓喊話的擴音器除固定式，還有搭載在車輛上的款式，可隨意選定目標進行心理戰攻擊。固定式擴音器發出的音量夜間大約能傳到24公里遠處，平日也能達到10多公里，對駐守邊境的北韓士兵而言，「就算摀住耳朵，也擋不住」。（編輯：高照芬）1130604