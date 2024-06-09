本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
北韓
新聞專題
北韓1/300
首頁 / 國際

北韓再投放數百垃圾氣球 南韓恢復擴音器廣播

2024/6/9 14:46（6/9 15:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾9日綜合外電報導）南北韓你來我往互相空飄氣球頻率加快，南韓軍方今天表示，北韓在新一輪閃電戰中又向邊境送出數百個裝滿垃圾的氣球。南韓總統辦公室表示，將恢復使用擴音器對北韓廣播。

法新社報導，南韓軍方表示，最近一次閃電戰於昨晚展開以來，北韓已向南韓空飄約330個載有垃圾袋的氣球。

南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）今天在聲明中表示：「至今有約80個氣球落入我方地區，目前空中並未發現任何東西。」

聲明中寫道：「我們的分析顯示，不存在對安全有害的物質。」聲明還說，最新一批氣球含有廢紙和塑膠。

首爾市政府以及京畿道周圍道府的官員昨天發送警告簡訊，要民眾小心氣球。

首爾市長吳世勳在臉書（Facebook）上發文寫道：「北韓再度進行低級挑釁的行為，對我們的平民區空飄垃圾氣球。

南韓總統辦公室表示：「我們今天將安裝擴音器，並對北韓進行廣播。…南北韓兩國之間緊張局勢升級的責任將完全由北韓承擔。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1130609

#吳世勳
#南韓
#北韓
延伸閱讀
氣球宣傳戰升溫 北韓又向南韓空飄垃圾氣球南韓中止919軍事協議 分界線可軍事訓練、重啟擴音器喊話
吳世勳
韓國首爾休閒式鐵人3項 萬人泳渡漢江首爾公車司機不滿薪資罷工 通勤陷入困境

北韓
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
氣球宣傳戰升溫 北韓又向南韓空飄垃圾氣球
172.30.142.41
更多編輯台推薦新聞：