本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
北韓
新聞專題
北韓
首頁 / 國際

北韓軍人短暫越界 南韓：鳴槍示警後已撤退

2024/6/11 11:42（6/11 11:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南韓哨所與北韓哨所隔著臨津江對峙。（韓聯社）
南韓哨所與北韓哨所隔著臨津江對峙。（韓聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾11日綜合外電報導）南韓合同參謀本部今天表示，北韓軍人在週末短暫跨越兩韓邊境時，南韓軍方曾鳴槍示警。朝鮮半島近來因北韓空飄垃圾氣球、南韓恢復用擴音器喊話而緊張局勢升溫。

綜合法新社和美聯社報導，南韓合同參謀本部發布聲明說：「在中部前線非軍事區（DMZ）內值勤的部分北韓軍人，曾短暫跨越軍事分界線（MDL）。在我軍發出警告廣播和鳴槍示警後，他們已往北撤退。」

聲明還說，這起事件發生在9日。

南韓合同參謀本部進一步指出：「我方鳴槍示警後，北韓軍人立即撤退，除此之外並沒有觀察到不尋常舉動。」南韓合同參謀本部說，軍方會持續在兩韓邊境密切監控。

南韓合同參謀本部告訴媒體，南韓軍方研判這些北韓士兵似乎並非蓄意跨越兩韓邊境，因為事發地點樹木叢生，軍事分界線標記並不明顯。

朝鮮半島近來局勢升溫，北韓頻向南韓空飄裝滿垃圾穢物的氣球，南韓則是於9日恢復在邊境附近對北韓擴音喊話。南韓表示，北韓也已安裝了邊境擴音器當作回應手段，只是目前尚未啟用。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130611

延伸閱讀
氣球宣傳戰升溫 北韓又向南韓空飄垃圾氣球南韓中止919軍事協議 分界線可軍事訓練、重啟擴音器喊話南韓恢復擴音喊話 金正恩胞妹金與正：將有新回應北韓飄垃圾氣球、干擾無線電波 歷來挑釁南韓手法一覽
北韓
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：