北韓軍人短暫越界 南韓：鳴槍示警後已撤退

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（中央社首爾11日綜合外電報導）南韓合同參謀本部今天表示，北韓軍人在週末短暫跨越兩韓邊境時，南韓軍方曾鳴槍示警。朝鮮半島近來因北韓空飄垃圾氣球、南韓恢復用擴音器喊話而緊張局勢升溫。

綜合法新社和美聯社報導，南韓合同參謀本部發布聲明說：「在中部前線非軍事區（DMZ）內值勤的部分北韓軍人，曾短暫跨越軍事分界線（MDL）。在我軍發出警告廣播和鳴槍示警後，他們已往北撤退。」

聲明還說，這起事件發生在9日。

南韓合同參謀本部進一步指出：「我方鳴槍示警後，北韓軍人立即撤退，除此之外並沒有觀察到不尋常舉動。」南韓合同參謀本部說，軍方會持續在兩韓邊境密切監控。

南韓合同參謀本部告訴媒體，南韓軍方研判這些北韓士兵似乎並非蓄意跨越兩韓邊境，因為事發地點樹木叢生，軍事分界線標記並不明顯。

朝鮮半島近來局勢升溫，北韓頻向南韓空飄裝滿垃圾穢物的氣球，南韓則是於9日恢復在邊境附近對北韓擴音喊話。南韓表示，北韓也已安裝了邊境擴音器當作回應手段，只是目前尚未啟用。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130611