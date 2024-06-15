韓聯社：北韓正在南北韓非軍事區修路築牆

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（中央社首爾15日綜合外電報導）韓聯社今天引述南韓軍方一名不具名消息人士報導，過去一段時間，北韓軍方在兩韓非軍事區（DMZ）中線「軍事分界線」（MDL）以北區域內進行造路築牆等修建工事。

據韓聯社報導，這名南韓軍方消息人士說：「北韓軍隊最近在介於軍事分界線和兩韓非軍事區北邊界線之間的一些地區，進行築牆、挖地和修建道路等活動。」但不清楚他們要建造什麼。

針對報導，南韓軍方透過聲明回覆詢問時表示，他們「正在密切追蹤和監視北韓軍隊的活動」，且「有必要（對相關事件）進行進一步分析」。

南韓軍方還說，南韓對於北韓這些行動有所回應，但為了「確保進行任務的人員安全」，無法對外公開。此外聲明未提供進一步細節。

法新社報導，兩韓非軍事區上週才發生一起意外事件，當時部分北韓士兵短暫跨越軍事分界線，引發南韓部隊鳴槍示警。

儘管南韓當局當時表示，這很可能並非蓄意行為。不過韓聯社引述南韓軍方一名發言人報導，有見到一些北韓軍人攜帶工程工具。

南韓國家情報院（NIS）本週告訴法新社，他們發現有跡象顯示，北韓正將一條連接兩韓的鐵道一些區段拆除。

兩韓間的政治宣傳戰近來升溫。先是北韓向南韓空飄1000多個攜帶垃圾的氣球，宣稱是為了報復反平壤的運動人士從南韓用氣球飄來宣傳物。南韓於是恢復透過在邊界架設的擴音器對北韓播放南韓流行歌曲與新聞報導。

這引發北韓領導人金正恩的胞妹、權力強大的金與正揚言對南韓採取一項「新的反制措施」，但她未具體說明。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1130615