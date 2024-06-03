反擊北韓空飄穢物氣球 南韓擬全面中止919軍事協議

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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）南韓政府為因應北韓近期空飄穢物氣球等挑釁行動召開會議，決議提案全面中止919兩韓軍事協議，至兩韓恢復信賴關係為止，此案將在4日國務會議上做出最後決定。

北韓上週起多次向南韓空飄帶有垃圾穢物的氣球，並進行GPS電波干擾、試射飛彈等挑釁，南韓國家安保室今天召開國家安全保障會議實務工作會議，做出上述決定並已向總統尹錫悅及國家安保常任委員報告。

今天會中認定北韓近期挑釁行動對南韓國民造成實質損失與威脅，有名無實的919軍事協定對南韓軍方應對上造成相當阻礙。

南韓前總統文在寅在任的2018年，與北韓領導人金正恩簽訂平壤共同宣言，其中也包括919軍事協議，兩韓根據這項協議，履行非軍事區（DMZ）非武裝狀態；但北韓在去年就已單方面宣布撕碎協議，採取各種武裝措施。

南韓政府也在去年底決定中止部分協議內容效力，恢復前線對北韓的偵察工作。這次若通過全面中止效力，南韓軍方可能恢復在軍事分界線一帶進行軍事訓練，當局希望藉此提高及時應對北韓挑釁的能力。

南韓安保室表示，這次中止軍事協議都是按照國內法規程序進行，正當且合法的措施，強調政府會為守護國民生命安全採取所有必要措施。

對於北韓空飄穢物氣球的行為，今天會中也討論了是否應重啟對北韓的擴音器喊話，但這也必須待軍事協議正式中止後才能進行。（編輯：陳承功）1130603