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北韓官媒證實試射飛彈 金正恩矢言加強核武力量

2024/5/18 13:49（5/18 13:57 更新）
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北韓17日試射彈道飛彈。（圖取自北韓中央通信社網頁http://kcna.kp）
北韓17日試射彈道飛彈。（圖取自北韓中央通信社網頁http://kcna.kp）
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（中央社首爾18日綜合外電報導）官媒「北韓中央通信社」（KCNA）報導，北韓今天證實試射戰術彈道飛彈，領導人金正恩矢言增強核武力量，讓敵人「不敢玩火」。

北韓中央通信社提到，金正恩昨天視察飛彈試射，評估新型自主導航系統的「準確性和可靠性」，飛彈最後落入日本海（韓國稱「東海」），金正恩對試射結果「非常滿意」。

南韓政府昨天通報，稱北韓發射多枚疑似短程彈道飛彈。

法新社報導，南韓將此事描述為「數個疑似短程彈道飛彈的飛行物」，從北韓東部元山地區（Wonsan）落入沿海水域。

南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）表示，這些飛彈的飛行距離約為300公里，軍方已「加強警戒和監視，為進一步試射預作準備」，並與美日盟友分享資訊.

北韓這次試射是一連串日益複雜的武器測試中的最新一次。北韓近月來發射巡弋飛彈、戰術火箭和極音速（hypersonic）武器，宣稱是為了升級防禦能力。

南韓與美國指責北韓向俄羅斯運送武器，違反聯合國對兩國的一系列制裁。專家認為，最近這些測試可能是針對那些用於烏克蘭戰場上的武器。

南韓與美國一再批評北韓運送武器給俄羅斯用於烏克蘭戰爭。金正恩的妹妹金與正在飛彈試射數小時前指責這是「誤導輿論」。

北韓中央通信社今天的報導還提到，在飛彈試射同一天，金正恩還參觀了一座軍事生產設施，並矢言「毫不猶豫…加速增強核武力量」。

根據北韓中央通信社引述，金正恩說：「只有當敵人親眼目睹我國的核子戰鬥態勢時，他們才會害怕、不敢玩火。」（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130518

北韓領導人金正恩（右前）17日視察飛彈試射。（圖取自北韓中央通信社網頁http://kcna.kp）
北韓領導人金正恩（右前）17日視察飛彈試射。（圖取自北韓中央通信社網頁http://kcna.kp）
#金正恩
#烏克蘭戰爭
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#北韓中央通信社
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