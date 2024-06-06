墨西哥現首例人類染H5N2禽流感變異株死亡 病毒來源不明

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（中央社日內瓦5日綜合外電報導）世界衛生組織今天表示，全球出現首例人類感染H5N2禽流感變異株死亡病例，死者是墨西哥一名59歲患者；不過世衛也表示，目前禽流感病毒對普羅大眾的影響風險較低。

綜合法新社與路透社報導，世界衛生組織（WHO）表示，這名患者出現發燒、呼吸短促、腹瀉與噁心等症狀後，4月24日死亡。患者「沒有家禽或其他動物接觸史」，並有「多種潛在健康狀況」。

世衛表示，這是「全球首起經實驗室確認人類感染A型流感病毒H5N2病例」。H5N2主要感染禽鳥類。

墨西哥這名患者被送到墨西哥市（Mexico City）醫院後，衛生當局在5月23日向世衛通報一起人類感染H5N2病毒的確診病例。

世衛表示，儘管墨西哥已通報過家禽感染H5N2病例，但不清楚病毒來源。

這個聯合國衛生機構指出，墨西哥西部米卻肯州（Michoacan）的家禽3月曾受到H5N2疫情影響，墨西哥州（State of Mexico）也發現其他病例。

世衛表示，目前禽流感病毒對一般人群的影響風險較低。

禽流感的另一種變異株H5N1已在美國乳牛群中傳播數週，但僅通報少數人類感染案例。當局表示，這些病例都不是人傳人，而是牛隻傳染給人。

科學家表示，墨西哥的病例與美國爆發的H5N1禽流感無關。

禽流感會感染海豹、浣熊、熊和牛等哺乳動物，主要是經由與受感染的禽鳥接觸而患病。

科學家對禽流感病毒變化保持警惕，這可能代表病毒正在適應人類，轉變成較容易在人群中傳播。

墨西哥衛生部表示，這名死者有慢性腎臟疾病和第二型糖尿病。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）流感專家裴可斯（Andrew Pekosz）說：「這會立即使人面臨感染更嚴重流感的風險，即使是季節性流感。」

裴可斯說，自1997年以來，H5病毒不斷表現出比其他禽流感病毒更容易感染哺乳動物的傾向。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130606