研究：人類比較「毒」 向動物傳染病毒更為常見

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）部分困擾著人類的最致命疾病，是來自從動物傳播到人類身上的病原體，例如來自黑猩猩身上、引發愛滋病的病毒，許多專家亦認為引發COVID-19疫情的病毒是來自於蝙蝠。

但新研究顯示，這樣的交流並非單向進行。研究人員針對所有可公開獲得的病毒基因組序列進行分析，發現驚人的結果，即人類傳給動物的病毒，竟是動物傳給人類的約2倍。

研究人員檢視近1200萬個病毒基因組，並偵測到近3000個病毒從一個物種傳播至另一物種身上的例子。在這些案例中，有79%是從一個動物物種傳到另一種動物物種身上，其餘21%與人類有關，而在涉及人類的案例中，又有64%是人傳動物，也就是所謂的「人類傳染病」，剩下36%則為動物傳人，稱作「人畜共通傳染病」。

受到人類傳染病影響的動物包括貓、狗等寵物，豬、馬和牛等家畜，雞、鴨等禽鳥，黑猩猩、大猩猩和吼猴等靈長類，以及其他如浣熊、黑絨狨猴和非洲柔毛鼠等野生動物。

路透社報導，野生動物遭遇人傳動物傳染病的機率，又比牠們傳給人類的可能性更高。

倫敦大學學院（University College London）遺傳學研究所計算生物學博士生、這項研究的主要作者陳志勝（Tan Chih Shen Cedric，音譯）表示：「這確實凸顯我們（人類）對周遭環境和動物的巨大影響。」

人類和動物是無數微生物的宿主，這些微生物可以透過密切接觸傳播到另一個物種。這項研究檢視涉及所有脊椎動物群體的病毒傳染，包括哺乳類、禽鳥類、爬蟲類、兩棲類和魚類。

陳志勝指出：「病毒可以透過適用在人類身上的傳染模式在不同物種間傳播，包括直接接觸受感染的液體，或被其他物種咬到等。」

不過陳志勝補充表示：「病毒傳到新宿主身上以前，必須已經擁有生物工具組，或獲得宿主專一性的適應能力，才能進入新宿主物種細胞，並利用其資源。」

數千年來，奪走數以百萬計人類生命的傳染病疫情是由病毒、細菌和真菌等病原體從動物傳到人類身上導致。人畜共通傳染病一直是危險的新興傳染病的主要關注焦點。

倫敦大學學院遺傳學研究所所長、計算生物學家和這項研究的共同作者巴盧（Francois Balloux）說：「在人類身上傳播的絕大多數病原體是在某個時間點從動物身上而來。」

巴盧補充說：「目前最大的威脅可能是在野生禽鳥間傳播的H5N1禽流感。近來跨物種傳播如此具毀滅性的主要原因是，宿主物種群體對這種新疾病不具既存的免疫力。」

這項研究本週在「自然生態學與進化」（Nature Ecology & Evolution）期刊上發表。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1130327