墨西哥首見人類H5N2亡 疾管署升高旅遊疫情等級

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（中央社記者曾以寧台北6日電）墨西哥出現全球首例人類感染H5N2禽流感變異株死亡病例，世衛評估一般人風險仍低，衛福部疾管署今天表示，已因應風險，墨西哥旅遊疫情建議等級提升至第一級「注意」。

世界衛生組織（WHO）今天表示，全球出現首例人類感染H5N2禽流感變異株死亡病例；不過，目前禽流感病毒對普羅大眾的影響風險較低。

綜合法新社與路透社等外電報導，世衛表示，這名59歲患者為攤販，4月17日出現發燒、呼吸短促、腹瀉與噁心等發病症狀後，4月24日死亡。患者「沒有家禽或其他動物接觸史」，並有「多種潛在健康狀況」。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天告訴中央社記者，本案為全球首例H5N2人類感染病例，5月8日及5月20日複驗確診為H5N2，病患無禽鳥接觸史，接觸者均未發病或採檢為陰性。

曾淑慧說明，世衛評估，H5系列禽流感病毒，尚未具人際傳播能力，依現有資訊，一般人風險仍低，惟須密切監測。

因應當地疾病風險，曾淑慧說，疾管署5月31日掌握資訊，6月3日將墨西哥旅遊疫情建議等級提升至第一級：注意（Watch）。提醒民眾若前往旅遊，遵守當地一般預防措施包括手部衛生和呼吸道禮節等，返國後如有不適或相關症狀，應儘速就醫並主動告知醫師旅遊史及接觸史。（編輯：陳清芳）1130606