H5N1禽流感首度入侵南極洲大陸 企鵝如臨大敵

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（中央社布宜諾斯艾利斯26日綜合外電報導）科學家表示，致命的禽流感病毒H5N1已證實首度入侵南極洲大陸，對這塊地區龐大的企鵝族群構成潛在威脅。

路透社報導，西班牙高等科學研究委員會（CSIC）昨天表示，「這項發現首次證明，縱然南極洲與其他大陸相距甚遠且存在天然屏障，高病原性禽流感病毒仍到達南極洲」。

西班牙高等科學研究委員會還說，阿根廷科學家在南極洲的普利馬韋拉（Primavera）基地附近發現死亡賊鷗並從其身上採集樣本，24日確認從樣本中驗出這個病毒。

普利馬韋拉基地是位於南極半島的阿根廷科學研究站。

南極半島（Antarctic Peninsula）鄰近的島嶼先前已傳出病例，包括發生在巴布亞企鵝身上，如今這起確診病例凸顯該地區生物面臨H5N1禽流感的風險。近幾個月來，H5N1禽流感已導致全球各地禽鳥數量大減。

西班牙高等科學研究委員會透過聲明表示：「分析結果顯示這些禽鳥已感染H5亞型禽流感，死亡的禽鳥中至少有一隻身上帶有高病原性禽流感病毒。」

阿根廷南極研究所（Argentine Antarctic Institute）今天指出，阿根廷已和西班牙研究人員合作，對今年稍早在普利馬韋拉基地附近被發現的死亡禽鳥身上採集的樣本進行檢測，證實了這種病毒的存在。

數以十萬計隻企鵝密集群居在南極大陸及鄰近島嶼上，可能導致這種致命病毒輕易傳開。

南極研究科學委員會（Scientific Committee on Antarctic Research）數據顯示，該研究基地如今也出現一起禽流感確診案例。

英國「衛報」（The Guardian）報導，起初只有海鷗、賊鷗和燕鷗通報傳出H5N1禽流感病例，但後來信天翁、企鵝與銀灰暴風鸌也相繼傳出案例。

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H5N1也傳到南極洲哺乳類動物身上，造成大量海象與海狗死亡。這種病毒也在北極野生動物族群中肆虐；去年12月首度證實出現一起北極熊死於H5N1的案例。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）人員德萊登（Matthew Dryden）表示：「現在有許多高病原性禽流感本季影響南極地區數個物種的通報。由於接近當地野生動物及採樣困難，南極洲大陸（的H5N1病例）可能現在才得以通報。」（譯者：李佩珊/核稿：侯姿瑩）1130227