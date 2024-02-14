中國患者同時感染流感禽流感身亡 世衛調查：人傳人可能性低

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（中央社記者張謙香港14日電）中國一名老婦上月同時感染H3N2流感和H10N5禽流感後死亡，據報導，世界衛生組織對此表示，中國沒有發現新的疑似病例，而禽流感病毒人傳人的可能性低。

根據星島日報今天的報導，中國國家疾控局上月27日向世衛通報，浙江發現一宗H3N2與H10N5混合感染病例，患者身亡。

死者為女性，63 歲，安徽宣城人，生前有多種基礎性疾病。去年11月30日，死者出現咳嗽、咽痛、發熱等症狀；12月2日因病情加重在當地醫療機構接受治療，其後轉至浙江省醫療機構住院治療，後因病情嚴重於12月16日死亡。

事發後，浙江、安徽兩省對所有密切接觸者進行醫學觀察，均未發現異常情況，且核酸篩查陰性；通過回顧性病例搜索，同期均未發現可疑病例。

專家評估認為，病毒全基因分析顯示，H10N5病毒為禽源性，未具備有效的感染人的能力，此次疫情為一次偶發的禽到人的跨種屬傳播。

據報導，世衛就此表示，經調查及檢測後，中國未發現新的疑似人類感染病例，而禽流感病毒亦不具備在人類之間持續傳播的能力，因此人傳人的可能性低。（編輯:陳鎧妤）1130214