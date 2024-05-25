0519-0525一週大事

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一週大事關注焦點：伊朗總統墜機亡／以哈領袖涉戰爭罪／英大選提前／蒲亭將訪北韓／賴總統就職／中捷傷人案／中共對台軍演／立院二讀聽證權

國際新聞

★伊朗總統墜機身亡副總統暫代職務 預計6/28舉行大選

伊朗總統萊希19日搭乘直升機，在飛越濃霧瀰漫的國內西北部山區時墜毀罹難，享壽63歲，同行的外長阿布杜拉希安也不幸喪生。伊朗最高領袖哈米尼20日宣布全國哀悼5天，同時依憲法由第一副總統穆赫貝爾暫代總統職務，伊朗當局將在6月28日舉行總統選舉。

★以色列總理國防部長及哈瑪斯3領袖涉戰爭罪 國際刑事法院申請逮捕令

以色列總理尼坦雅胡（左）和國防部長葛朗特（右）去年共同出席一場記者會。（ABIR SULTAN POOL/Pool via 路透社）

國際刑事法院檢察官辦公室20日宣布以涉嫌戰爭罪和違反人類罪為由，尋求對以色列總理尼坦雅胡及哈瑪斯高層發出逮捕令。首席檢察官卡林汗的請求將提交預審分庭，法官決定是否發出逮捕令。以色列及哈瑪斯領袖都駁斥犯下戰爭罪的相關指控，雙方代表也都批評卡林汗所做的決定。

★英相蘇納克政治豪賭提前至7/4大選 執政黨民調慘輸恐變天

英國首相蘇納克22日宣布將於7月4日提前舉行國會大選，被視為一場政治豪賭，因為他所屬的保守黨民調慘輸在野的工黨，各界普遍預期執政14年的保守黨將敗選。根據英國法律，蘇納克只需在2025年1月底前舉行大選即可。但分析指出蘇納克認為經濟環境不大可能再有比目前更顯著的改善，加上他推動移民轉安置非洲盧安達的計畫上路後恐引發反彈，提前到夏天選舉更有利。

★蒲亭收到正式邀請 暌違24年將再訪北韓

克里姆林宮24日表示，俄國總統蒲亭已收到正式邀請，造訪北韓行程「正在準備中」。自2022年2月俄國全面入侵烏克蘭後，平壤與莫斯科的關係變得更緊密，北韓被控提供重要軍備給俄方，兩國都受到西方嚴厲制裁。北韓領導人金正恩去年9月曾罕見出訪俄羅斯遠東地區會見蒲亭，但蒲亭上次訪問平壤已是2000年。

★法屬新喀里多尼亞暴動 馬克宏延後投票改革

法國總統馬克宏23日表示，他會延後推動法屬太平洋群島新喀里多尼亞的投票制度改革，並承諾不會在當前情況下強行通過。該改革在上週引發致命暴動，當地獨派勢力認為這項投票制度改革將稀釋原住民卡納克族選票。自5月13日以來，當地搶劫、縱火和衝突情事造成至少6人喪生、數百人受傷。

★韓通訊軟體KakaoTalk外洩至少6.5萬用戶個資 遭重罰3.6億

KakaoTalk是韓國國內最多用戶使用的通訊軟體服務。（路透社）

韓國網路龍頭之一的Kakao因旗下通訊軟體KakaoTalk漏洞，遭業者取得用戶在開放聊天室中的臨時ID，再以新增好友功能取得用戶實際使用的帳戶編號，並在通訊軟體telegram上販賣，至少導致6萬5000名用戶個資外洩。Kakao 23日遭當局重罰約151億韓元（約新台幣3億6000萬元），刷新最高罰款紀錄。Kakao聲明將採取行政訴訟等法律措施。

★挪威愛爾蘭西班牙將承認巴勒斯坦國家地位 以色列召回大使

挪威、愛爾蘭和西班牙政府22日宣布，將於5月28日正式承認巴勒斯坦的國家地位，對此以色列外長宣布召回駐挪威和愛爾蘭大使，以進行「緊急諮詢」。以色列外長卡茲透過聲明說：「今天我要傳達一個強烈的訊息給愛爾蘭和挪威：以色列不會對此保持緘默。

★巴布亞紐幾內亞大規模山崩滅村 活埋逾300人

巴布亞紐幾內亞媒體25日報導，巴紐的恩卡省考卡拉姆村24日凌晨3時遭受山崩衝擊，恐活埋超過300人，並吞噬1182棟房屋。據報導，山崩阻礙公路通行，目前只能靠直升機到達災區，緊急救難隊抵達當地人煙稀少的地區後尋獲4具遺體，死亡人數預計還會攀升。

★新加坡航空班機遇亂流3分鐘驟降1828公尺 已知1死71傷

新加坡航空公司一架客機21日在空中遭遇亂流緊急迫降泰國。圖為乘客疏散後機艙內的畫面。（路透社）

新加坡航空一架從倫敦飛往新加坡的客機，22日在緬甸空中遭遇超過1分鐘的嚴重亂流，在3分鐘左右急遽下降6000英尺（1828公尺），最後緊急迫降泰國。位於曼谷的三美泰醫院表示，總共71人被送到醫院治療，其中6人傷勢嚴重，1名73歲英國籍男子疑似因為心臟病發而過世。

★AI合成語音激似史嘉蕾喬韓森 OpenAI暫時停用

女星史嘉蕾喬韓森20日指控人工智慧（AI）公司OpenAI模仿她聲音，並用於最新版本的產品，引發爭議。OpenAI否認稱這套聲音的基礎為另一名專業女演員的平時說話聲，非刻意模擬史嘉蕾喬韓森，公司正在研究「暫時停用」的方式，以解決這個聲音引發的困擾。OpenAI作法有侵犯公開形象權的疑慮，使原本對人工智慧抱持疑慮的好萊塢更加不滿。

國內新聞

★賴總統就職揭開新時代 宣示打造民主和平繁榮新台灣

總統賴清德（圖）20日上午出席第16任總統副總統就職慶祝大會，以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說。中央社記者翁睿坤攝 113年5月20日

總統賴清德20日發表就職演說，訴求將「打造民主和平繁榮的新台灣」，重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，將依據中華民國憲政體制，帶領國家勇往前進。他呼籲中國停止文攻武嚇，希望從重啟雙邊對等的觀光旅遊以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

★政院核定台北市警察局長張榮興 陞任警政署長

內政部20日表示，行政院核定，現任台北市政府警察局長張榮興升任警政署長。張榮興歷任新竹縣警察局長、航空警察局副局長、保六總隊長等重要職務，警政實務經驗豐富、歷練完整。

★台中捷運傷人案 檢方認定凶嫌心智正常聲押獲准

台中捷運21日發生砍人案，造成連同凶嫌共4人受傷，涉案男子22日被警方依殺人未遂等罪移送台中地檢署偵辦，經檢察官複訊後，認定他犯案時屬心智正常，向法院聲請羈押獲准。

★挺花蓮振興 文化幣專屬加碼1200點6/8上路

因應0403花蓮地震災情，行政院提出「0403震災復原重建方案」辦理各項重建復原及紓困振興工作，文化部21日宣布自6月8日起，文化幣花蓮限定，將擴大加碼1200點。

★受監護處分脫逃犯新北落網 4天期間變裝還打零工

因殺人未遂判刑確定受監護處分的39歲簡姓男子19日自基隆某醫院脫逃，搭客運、捷運逃亡。新北警方啟動鷹眼隊追查，22日晚在新北市新莊將他逮捕，逃亡過程天天變裝，還打零工。

★中共軍演 國防部：已演練應處敵可能實施認知作戰

中共對台發動軍演，海軍成功級飛彈巡防艦班超艦23日監控中共海軍「紹興艦」。（國防部提供）中央社記者吳書緯傳真 113年5月23日

中共東部戰區23日宣布在台灣周邊海、空域展開「聯合利劍-2024A」軍演。國防部表示，國軍協同海巡等單位，透過聯合情監偵系統綿密掌握；針對敵可能配合相關行動，實施認知作戰，已納為先期演練應處項目，以維國防安全。

★10萬人抗議修法 曹興誠憂台灣立院變香港立法會

國民黨與民眾黨強推國會改革法案引發眾議，24日立法院外大批民眾集結抗議，高呼「沒有討論 不是民主」、「反黑箱 反擴權」等；至晚間9時，主辦方稱現場已達10萬人。圖為晚間在中山南路上表達訴求的群眾。中央社記者王飛華攝 113年5月24日

立法院會24日續審國會職權修正相關法案，民團在立法院外抗議修法，晚間9時稱人數達10萬人。前聯電董事長曹興誠到場宣講，擔心修法會把立法院變成「太上皇」，步向香港立法會的後塵。

★立院二讀得舉行聽證會 關係人虛偽陳述最重罰20萬

立法院會24日處理立法院職權行使法部分條文修正草案，經二讀表決，增訂聽證權的行使規範，也規定出席聽證會的社會上有關係人員為證言時，為虛偽陳述者，得經立法院會決議，處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

★洗腎輸液大廠違規停產 林靜儀：已恢復產線

洗腎輸液廠安星日前因PIC/S GMP問題，產線暫停、庫存不出貨。衛福部次長林靜儀24日說，安星輸液供貨與近日永豐輸液事件是兩回事，安星輸液已恢復產線，確認庫存可繼續供貨。

★憲法法庭判侮辱職務罪違憲 楊蕙如案發回高院

「卡神」楊蕙如被控侮辱外交部駐大阪辦事處，被依侮辱公務員執行職務罪判刑5月確定。楊女聲請釋憲，憲法法庭24日判決侮辱公務員罪合憲，侮辱職務罪違憲，楊女案廢棄發回高院審理。