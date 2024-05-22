早安世界》立院職權修法續審 抗議聲中藐視國會、人事同意權、調查權二讀

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立法院職權行使法續審 藐視國會、人事同意權、調查權二讀

立法院會21日處理立法院職權行使法部分條文修正草案，經二讀表決，規範不得反質詢，而被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。另外，在行使人事同意權及調查權這2部分，經舉手表決後，皆因藍白挾人數優勢，通過國民黨團、民眾黨團共提的再修正動議。（看完整報導）

圖輯／立院續審國會職權修法 群眾場外集結抗議入夜不歇

繼17日嚴重衝突後，立法院21日繼續審查國會職權行使法修正草案，多個民間團體號召民眾在立法院外集結，以行動抗議審查過程違背民主程序，午後參與人潮持續增加，儘管遭遇雨勢也未散去，晚間人潮已外溢至中山南路，參與者高舉「沒有討論 沒有民主」、「全案保留 等於沒審」等標語表達不滿。（看完整報導）

鋒面影響至24日 中部以北22日留意豪雨大雨

氣象署21日表示，24日之前仍受鋒面影響，今降雨明顯，中部以北、東北部留意局部大雨或豪雨；28日起陸續有一波波鋒面在台灣附近生成，加上西南季風，降雨情況可能會較這週更劇烈。另外，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興21日也在臉書表示，預計24日晚間有8、9成的機率在菲律賓東方海面有機會生成熱帶低壓，並有約6成機率在27日成颱。有機會成為今年第1號颱風「艾維尼」。（看完整報導）

北北桃YouBike違規記點新制7月上路 最重停權2年

YouBike違規記點新制7月1日上路，若有闖紅燈、車道上逆向、未禮讓行人、邊騎車邊用手機、經警方或其他主管機關舉發的違規等，微單每次記1點，會員帳號1年內累積3點停權14天、累積7點停權1年；而若經警方單位舉發酒駕、毒駕等停權2年。（看完整報導）

台中捷運持刀傷人案 涉案男依殺人未遂罪偵辦

1名家住南部男子，21日上午在中捷綠線列車上持刀攻擊乘客，共造成3人受傷，警方獲報到場將已被制伏在地男子戒護送醫，後續將依殺人未遂罪嫌方向偵辦。有乘客反映，事發當時按列車緊急按鈕卻沒反應，到站後乘客立刻逃出車廂。對此台中捷運表示，只要有人按下緊急對講機，行控中心接獲訊息馬上可以透過監視畫面，看到車廂內狀況，行控中心在上午11時14、15分接獲通知，當時有呼叫乘客，但乘客沒有回答。（看完整報導）

中央社採訪WHA受阻 聯合國要求記者提供中國護照

世界衛生大會27日登場，中央社巴黎特派曾婷瑄及布魯塞爾特派田習如繼去年申請通過卻在大門因中國施壓而被撤銷採訪許可後，今年再度嘗試叩關，但在申請階段就提前因中國因素遭阻攔。記者回覆聯合國審核單位，強調台灣護照比中國護照更受世界認可；拒絕記者參與會議，使得WHA追求全民福祉的宗旨顯得矛盾。台灣記者協會認為此舉已嚴重違反聯合國憲章及言論、新聞自由等普世價值。（看完整報導）

中國欲設南海浮動核電廠 分析：挑戰聲索國主權

中國計劃在南海部署約20座浮動核電廠，此舉被視為對周邊聲索國主權的直接挑戰，並可能加劇地區緊張局勢。這些核電廠將支持中國在南海的軍事活動，包括電子戰和偵察等，對區域安全構成嚴重威脅。專家建議透過東協等多邊論壇解決相關關切，並警告這種部署將不可避免地支持中國的軍事擴張。中國在南海的填海造地和軍事設施建設需求大量電力，而漂浮核電廠提供了一種快速便捷的解決方案。（看完整報導）

新加坡航空班機遇亂流1死30傷 乘客：人撞天花板、尖叫四起

新加坡航空公司一架從英國倫敦起飛的班機21日遭遇嚴重亂流，緊急迫降泰國曼谷機場，至少導致1死、30傷。驚魂未定的乘客回憶說，事發時有多人撞到天花板，尖叫聲四起。新加坡航空被視為世界頂級航空公司之一，近年來沒有重大事故。2000年，新加坡航空曾因颱風天候不佳，在桃園國際機場發生空難，導致83人死亡。（看完整報導）

AI合成語音激似史嘉蕾喬韓森 OpenAI暫時停用

OpenAI於2024年5月20日宣布，因應ChatGPT內建語音「Sky」與好萊塢女星史嘉蕾喬韓森極為相似，決定暫時停用該語音。該公司強調，Sky的聲音基於一名專業女演員的說話聲，非刻意模仿史嘉蕾。此舉引發廣泛討論，尤其在OpenAI推出更高效AI技術模式GPT-4o時，該語音的相似度引人注目。史嘉蕾喬韓森透露，曾於2023年9月拒絕為ChatGPT 4o配音，並表示近期發現Sky語音與她相似。她的律師團已要求OpenAI解釋語音系統研發細節。（看完整報導）

彰化女中儀隊不解散 校方出手助傳承53年歷史

國立彰化女中儀隊原本因人數不足面臨解散，經校方介入後決定不解散，將訓練納入自主學習，並列入學生學習歷程檔案。校方也安排儀隊在校慶演出，以延續其53年的傳統。此前，儀隊因新血減少、高一社員無意願留任，計劃透過靜態回顧展宣布解散，但校友反應強烈，希望保留儀隊。校方隨後與儀隊幹部討論，決定將訓練內容擴展，並於2024年9月開始招生，期望儀隊能夠蛻變與重生。（看完整報導）

開箱老照片》522反性騷擾大遊行

尚未有「性騷擾防治法」的年代，校園及職場性騷、性侵事件頻傳，未有專責法律處理，導致加害者未被究責、對受害者保護不足的情況。1994年3月16日晚上，師大一名遭教授性侵的女學生，為提醒其他女生不要受害，在校園內進行噴漆，事後遭媒體披露。5月22日「522女人連線反性騷擾大遊行」為台灣女性團體首度連線上街反性騷，抗議教育部未正視校園性騷問題，並訴求儘快通過兩性平等法。（看完整報導）

Podcast》全球瘋TikTok 美國祭禁令、台灣是否跟進？

2016年來自北京的字節跳動公司（Bytedance）於中國首度推出「抖音」，2017更進一步推出國際版「Tiktok」迅速風靡全球。然而TikTok的母公司字節跳動與中國政府的關聯，開始被大家關切，TikTok的演算法也引起許多爭議。美國日前祭出禁令要求字節跳動出售TikTok否則也要全面下架，但TikTok卻是連拜登的競選團隊都不得不使用的平台，國安隱私與自由究竟要如何平衡？本集節目邀請專欄作家黃哲斌分享他對TikTok的觀察以及分析。（收聽Podcast）

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