開箱老照片》522反性騷擾大遊行

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（中央社網站）1994年（民國83年）5月22日：「522女人連線反性騷擾大遊行」為台灣女性團體首度連線上街反性騷，抗議教育部未正視校園性騷問題，並訴求儘快通過兩性平等法。

尚未有「性騷擾防治法」的年代，校園及職場性騷、性侵事件頻傳，未有專責法律處理，導致加害者未被究責、對受害者保護不足的情況。

1994年3月16日晚上，師大一名遭教授性侵的女學生，為提醒其他女生不要受害，在校園內進行噴漆，事後遭媒體披露。此案成為反性騷遊行主因。

遊行提出8項訴求，包括：出事校方應切實懲處失職人員、制定性騷擾防治處理法、將性侵改為公訴罪等。影響了後續台灣「性平三法」的立法。

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