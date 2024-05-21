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彰化女中儀隊不解散 校方出手助傳承53年歷史

2024/5/21 16:08（5/21 16:32 更新）
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國立彰化女中儀隊原本因人數不足將解散，校方決定將訓練納自主學習一環，可列學生學習歷程檔案，同時安排儀隊在校慶演出，延續儀隊傳統。（圖取自彰化女中儀隊臉書facebook.com）
國立彰化女中儀隊原本因人數不足將解散，校方決定將訓練納自主學習一環，可列學生學習歷程檔案，同時安排儀隊在校慶演出，延續儀隊傳統。（圖取自彰化女中儀隊臉書facebook.com）
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（中央社記者吳哲豪彰化21日電）國立彰化女中儀隊原本因人數不足將解散，校方指出，儀隊因訓練時間長，學校決將訓練納自主學習一環，可列學生學習歷程檔案，同時安排儀隊在校慶演出，延續儀隊傳統。

彰化女中儀隊在臉書（Facebook）宣布，近年來因參加儀隊新血逐年減少，目前高一社員也較無意願留任，幹部們經討論後，雖然不捨，但還是決定解散這個陪伴彰女53年的社團。

彰女儀隊說明，在儀隊準備解散向大家告別之際，將透過靜態回顧展公開解散消息，並邀請大家回憶青春時代彰女儀隊點點滴滴，串連並傳承儀隊大家庭歷史記憶。

彰女儀隊將解散消息傳出，校友們透過各種管道向校方反應儀隊解散很可惜，學校因此與儀隊幹部討論讓儀隊留下來的方法。

彰女校方今天指出，同學因擔心儀隊訓練時間長會影響課業，不願加入儀隊，學校決定將訓練內容從拋槍操兵延伸到個人美姿美儀，納入108課綱學習歷程檔案中的自主學習，讓儀隊訓練成為學習歷程檔案亮點。

校方說明，儀隊幹部原籌劃透過靜態回顧展，公開解散消息，經過與學生討論後，靜態展依然維持，不過活動定調為蛻變與重生，今年9月開學時，學校將協助社團招生，也會安排儀隊在年底校慶時演出，希望已有50多年歷史的儀隊傳統延續下去。（編輯：陳仁華）1130521

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