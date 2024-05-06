彰化縣警局555人申請退休 創近3年新高

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（中央社記者吳哲豪彰化6日電）彰化縣警察局今天統計，全縣員警人數有2799人，今年有555人申請退休，到今天為止實際已有41人退休，申請退休人數創近3年新高，實際退休人數恐怕會超過百人。

根據彰化縣警察局統計資料，彰化縣2021年有368名員警申請退休，但實際退休為38人，2022年有433人申請，實際退休71人，2023年申請人數為525人，實際退休78人；今年則有555人申請退休，到今天為止，實際退休人數已有41人。

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縣警局指出，根據公務人員退休資遣撫卹法規定，任職滿5年，年滿60歲或任職滿25年都可申請退休，縣府為籌編預算，也會先做意願調查，員警只要符合資格都會提出申請，不過很多人提申請後並未正式辦理退休，造成年年提申請的人很多，實際退休人數卻沒有這麼多。

將在6月底退休的員警指出，原本想要再做幾年，不過考量退休制度恐怕會再改變，可以領到的退休金會變少，加上小孩都已成年工作賺錢，不如先退休領月退休金，再考慮以後要做什麼。（編輯：郭諭儒）1130506