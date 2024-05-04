彰化警受騙後加入詐欺集團 判2年9月再遭免職

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（中央社記者蕭博陽彰化縣4日電）時任彰化縣警察局員警55歲凃信仲投資虛擬貨幣遭騙，不顧警察身分加入詐騙集團，當起人頭帳戶及取款車手，被依加重詐欺等判2年9月，也被警局記2大過免職淘汰，全案可上訴。

根據彰化地方法院刑事判決，民國111年7月起凃信仲加入身分不詳自稱「蘇格蘭銀行經理」、「老總」、楊姓男子詐欺集團，提供帳戶及擔任取款車手，騙取多名被害人逾新台幣百萬元，共獲1萬7000元報酬，依犯3人以上共同詐欺取財罪判應執行有期徒刑2年9月。

判決指出，凃信仲擔任警察人員，對現今詐欺猖獗狀況非常清楚，明知詐欺集團犯罪嚴重危害民眾，政府嚴加查緝並加重刑罰，仍貪圖利慾、以身試法，提供帳戶、擔任車手取款、轉交贓款，審酌坦承犯行並與告訴人達成民事調解等，9次犯行合併應執行2年9月。

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彰化縣警察局今天向媒體表示，偵辦詐欺案件時，發現前交通警察隊凃信仲於111年7月起，因投資虛擬貨幣遭詐騙集團詐欺蒙受損失，之後提供帳戶給詐騙集團作為人頭帳戶，警方主動調查並報請檢察官指揮偵辦、移送，同時記2大過免職淘汰。

彰化縣警察局指出，此案是警察局自檢查辦，面對員警違法案件秉持不掩飾、不護短、不庇縱立場，未來持續加強員警法紀觀念、落實考核機制，尤其針對勤務、經濟及生活不正常跡象員警，介入查處並關懷輔導，展現整肅風紀決心。（編輯：郭諭儒）1130504