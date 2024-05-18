早安世界》國會職權修正法案立院朝野激烈衝突 21日續審議
國會職權修正法案立院朝野激烈衝突 21日續審議
立法院會17日排定處理國民黨團、民眾黨團所提國會職權修正相關法案，包括立法院職權行使法、刑法、立法委員互選院長副院長辦法等修法。朝野清晨起爆發多起肢體衝突，晚間再發生嚴重衝突，造成至少6位立委送醫。另外也有近百名民眾自發到議場外抗議，高喊「沒有討論、不是民主」口號，要求停止表決、實質審查。會議進行至晚上12時為止，21日將繼續處理後續條文。自立法院第11屆開議以來，國會改革成為朝野攻防重中之重，中央社彙整相關攻防重點。（看完整報導）
黃子佼持有未成年性影像改依兒少性剝削起訴 北檢續查扣案硬碟
藝人黃子佼被控強制猥褻獲不起訴處分，台北地檢署搜索時查獲黃子佼持有7部兒少性影像，將他緩起訴2年處分，高檢署命北檢續行偵查，17日依違反兒少性剝削條例起訴黃子佼。另外，士檢偵辦藝人NONO涉妨害性自主案17日上午偵結，認定7名被害人中6人受害，NONO涉犯3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪，建請法院加重其刑。（看完整報導）
專題／台美關係重中之重 落實和平四大支柱牽動兩岸
長期力挺台灣的美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾，已宣布將訪台參加總統當選人賴清德的520就職典禮。外交部17日表示，5月20日當天，共有51團508位外賓將參加就職相關活動。此外，總統蔡英文即將結束8年任期交棒，美國之音中文網報導，許多美國觀察家給予正面評價，認為歷史將非常善待她。（看完整報導）
北韓發射多枚飛彈 韓媒：疑中國俄羅斯支持下重啟挑釁
北韓17日下午向東海上發射數枚短程彈道飛彈，飛行約300公里後落入海中，是平壤當局今年第5次發射彈道飛彈。韓聯社報導，中俄16日舉行的「習蒲會」剛重申對北韓的支持，並表示反對美國及其盟友針對北韓的軍事挑釁行動，北韓發射飛彈可能是對此進一步表態。（看完整報導）
國際法院開庭 南非請求下令以色列停攻拉法
南非16日請求聯合國最高司法機關「國際法院」下令以色列停止攻打加薩南部城市拉法，表示「必須制止」以色列以保巴勒斯坦人民性命。這是南非向設在荷蘭海牙的國際法院控告以色列種族滅絕的案件一環，南非上週聲請進一步緊急措施以保護拉法。以色列17日將出庭回應。（看完整報導）
亞塞拜然為何牽扯新喀里多尼亞暴動？法國屬地成箭靶俄中勢力暗湧
新喀里多尼亞13日起爆發30多年最大暴動，已至少5人喪生。暴動起因為法國國會議員日前表決通過一項法案，允許住在新喀里多尼亞10年以上法國居民參與當地省級選舉投票。獨派反對者不滿變革增加親法民眾占比，「稀釋」原住民卡納克族選票。國內政部長達馬南16日點名亞塞拜然干預內政，煽動極端分子製造混亂。除疑因報復而介入的亞國外，俄羅斯、中國勢力也早在此伺機而動。（看完整報導）
美中貿易戰催動供應鏈重組 台灣出口墨西哥5年增逾9成
近年隨全球供應鏈重組帶動近岸外包模式，美墨加協定免關稅優惠加持，以及墨西哥生產與人力成本相對低廉、地理位置等優勢，墨國成為外資布局北美的熱門據點，台商電子代工業者也赴墨設廠或擴產。據財政部統計，台灣對墨西哥出口自美中貿易爭端開啟以來加速翻揚，由2018年24.8億美元上升至2023年47.5億美元，5年間增加91%。（看完整報導）
民調：同婚支持度新高 6成支持女女配偶人工生殖
同婚合法化將滿5週年，民間團體彩虹平權大平台17日公布最新民調，民眾對同婚相關政策，包含同性婚姻、跨國同婚、共同收養等支持度都為歷史新高，其中對同性婚姻支持度從2020年的41%升至56%；而對於同性配偶進行人工生殖法的接受度，女女配偶支持度也突破6成。另外針對人工生殖法，不論是男男配偶或是女女配偶的民意支持度也提高。（看完整報導）
實境解謎遊戲主視覺抄襲中國 台文館將懲處相關人員
國立台灣文學館去年推出實境解謎遊戲，由主視覺「阿龍」帶路，今年2月結束後，5月10日重啟遊戲。未料實境解謎遊戲重啟前，有人爆料「阿龍」圖像抄襲中國上海繪師Nora QU作品「嗷嗚龍寶」，台文館獲報隨即在臉書發文否認，掀起熱議後，16日又發表聲明道歉，相關委製內容全數下架，關閉遊戲。館方17日表示，將釐清行政責任，懲處相關人員。（看完整報導）
埔里高工發現疑能高神社遺留殘件 估逾80年歷史
國立埔里高級工業職業學校部分校區為日治時期能高神社原址，日本時代博物館學會近日前往會勘，發現疑神社遺留石燈籠等大量殘件，估計超過80年歷史。不過，校內多名老師都稱不清楚。1名老師說，他到校任職時這些殘件已存在，沒特別留意歷史，得知可能是神社遺留殘件，讓人又驚又喜。（看完整報導）
開箱老照片》台灣首座海底隧道 高雄港過港隧道竣工通車
高雄港自1967年開闢第二港口後，旗津成為「離島」，對外交通僅賴渡輪維持，而在高雄港規畫將第四貨櫃中心設在旗津後，大量的貨櫃如何輸送，更成為迫在眉睫的問題，過港隧道便在這樣的背景下誕生。過港隧道開通至今40年，仍是台灣唯一的海底隧道。為提供安全運輸環境，延壽工程已於2020年完工，可延長年限至2049年。（看完整報導）
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- 早安世界》國會職權修正法案立院朝野激烈衝突 21日續審議2024/05/18 07:26
- 2024/05/17 07:06
- 2024/05/16 07:20
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