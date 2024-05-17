本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
520專題 / 台美關係重中之重 落實和平四大支柱牽動兩岸
首頁 / 生活

民調：同婚支持度新高 6成支持女女配偶人工生殖

2024/5/17 11:54（5/17 12:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
彩虹平權大平台17日在立法院舉行「同婚5週年民調公布」記者會，民進黨立委范雲（左3）等人出席，與會者高喊同婚支持創新高，友善政策要共好。中央社記者謝佳璋攝 113年5月17日
彩虹平權大平台17日在立法院舉行「同婚5週年民調公布」記者會，民進黨立委范雲（左3）等人出席，與會者高喊同婚支持創新高，友善政策要共好。中央社記者謝佳璋攝 113年5月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北17日電）同婚合法化將滿5週年，民間團體今天公布最新民調，大眾對於同婚的支持度56.5%創下新高，而對於同性配偶進行人工生殖法的接受度，女女配偶支持度也突破6成。

彩虹平權大平台從2020年起每年進行同志相關的社會態度調查，今天召開記者會公布最新民調結果。

彩虹平權大平台政治倡議主任翁鈺清指出，根據民調結果，民眾對同婚相關政策，包含同性婚姻、跨國同婚、共同收養等支持度都為歷史新高，其中對同性婚姻支持度從2020年的41%升至56%，上升15個百分點。

翁鈺清表示，政府去年陸續開放跨國同婚、共同收養等政策，這顯示相關政策的推動可以帶動民意支持度提升。

另外，針對人工生殖法的支持度，翁鈺清說，數據顯示，不論是男男配偶或是女女配偶的民意支持度也提高，其中分別詢問接受度，接受女女配偶人工生殖的支持度上升6個百分點、突破6成，而支持男男配偶代孕的雖然沒有突破5成，但也上升5個百分點，顯見社會代孕討論越來越開放。

在社會接受度部分，有超過6成民眾若面對自己的小孩是同志時表現正面態度，也有6成6民眾對民意代表是同志表示贊成。

數據也顯示，對於男男配偶或女女配偶在路上接吻的接受度，近3年男男配偶都維持在49%至50%、女女配偶則是維持在58%至60%。

翁鈺清說，接受度近3年都持平，顯示政府應該促進更多社會理解、儘速推動反歧視法。（編輯：管中維）1130517

#彩虹平權大平台
#同婚
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.11
更多編輯台推薦新聞：