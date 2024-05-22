人工生殖法修正拚年底送立院 逾7成支持同性適用

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（中央社記者陳婕翎台北22日電）衛生福利部日前預告人工生殖法修正草案，次長周志浩今天說，盼盡快送入立法院，最好今年底、明年初。另外，有調查顯示，逾7成支持同性配偶適用，75%支持有配套開放代理孕母。

人工生殖法修法討論許久，今年歷經衛生福利部國民健康署公聽會、1場立法院公聽會，衛福部公布人工生殖法修正草案，開放同性伴侶、單身人工生殖合法，代理孕母也在增列範圍。民團要求草案刪除代孕相關條文、脫鉤處理。

人工生殖法修法難凝共識，是新政府面臨最大挑戰之一。周志浩今天接受媒體採訪時表示，現在仍在草案預告階段，待60天預告期結束，預計7月儘速蒐集、統整各界意見，送進行政院討論，「知道有些民眾在等，因此會縮短行政時間」，希望今年底、明年初送進立法院審法案。

此外，TFC台北婦產科診所生殖中心今年3月至5月對人工生殖法修法進行意見調查，共蒐集1318份問卷，今天公布調查結果，超過8成受訪者支持單身女性使用人工生殖科技、72%支持開放同性配偶適用人工生殖、75%支持建立在完善法規與配套措施下開放代理孕母。

根據國健署預告的人工生殖法修正草案，擬開放代理孕母，但禁止商業目的，代孕條件為設籍台灣、年滿20歲至40歲、有足月懷孕生產經驗者，以終身1次活產為限。另外，以詐欺或脅迫方式使代理孕母或委託配偶共同簽訂代孕契約，處3年以下有期徒刑，屬告訴乃論。

草案規定，委託配偶委託代孕生殖，應符合妻子或女同志伴侶雙方皆無子宮、子宮先天性異常、免疫疾病等原因無法懷孕，或因懷孕或生產有嚴重危及生命之虞；受術配偶雙方均為男性。委託配偶至少一方在台灣設有戶籍、年齡未滿50歲。

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台灣子宮內膜異位症學會秘書長何彥秉提及曾遇過1名35歲患者，因被診斷出子宮內膜癌，雖然保留卵巢，但必須切除子宮，無法生育，最後選擇至烏克蘭尋求代理孕母的協助，才能一圓生子夢。先天無子宮、子宮有嚴重問題等無法生育的患者，代理孕母是唯一的解決之道。

這次調查顯示，反對代理孕母的主要原因仍是擔心女性權益被剝削、存有子宮販賣等疑慮。何彥秉認為，保障和極大化各群體的利益才是真正的正義，在不違反善良風俗且有完善法規制度前提，才能同時保護代理孕母的權益與不孕症患者的生育權。（編輯：管中維）1130522