人工生殖草案納代理孕母 婦女新知籲應脫鉤處理

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（中央社記者吳欣紜、陳婕翎台北15日電）衛福部昨天預告人工生殖法修正草案納入代理孕母，婦團今天批評衛福部無法承諾避免兒童親權歸屬爭議等就納代理孕母，完全不顧專家團體意見，要求草案應刪除代孕相關條文。

衛福部國健署長吳昭軍則表示，現在仍在草案預告階段，非常感謝各界積極回饋意見，關於代理孕母議題，理解各有各的建議與需求，待60天預告期結束，會再次統整意見，召集專家討論草案修改方向，強調會傾聽所有不同的聲音。

衛生福利部國民健康署昨天預告修正「人工生殖法」草案，擬開放代理孕母但禁止商業目的，代孕條件為設籍台灣、年滿20歲至40歲、有足月懷孕生產經驗者，以終身1次活產為限。

對此，婦女團體婦女新知今天發聲明批評政府強推代孕制度，完全不顧許多團體、諸多專家多次呼籲應脫鉤處理，罔顧人權及民意。

婦女新知表示，即便推行代孕制度多年的國家，都難以避免兒童親權歸屬爭議、代理孕母因孕產身故，甚至導致自身子女頓失照顧且難以賠償損害的發生，政府雖一再強調此制度經多年討論，卻遲遲未能明確承諾避免上述憾事發生，也未說明是否匯集相關部會意見提出相應配套。

婦女新知表示，今年初27個團體發表呼籲應脫鉤聲明，公聽會上民間團體、諸多法律學者也一再強調，代理孕母制度涉及諸多人權面向與親權制度規劃，並非單純醫療技術的問題，並懇切呼籲政府應周延討論並思考現行人工生殖法立法結構的侷限另以專法脫鉤處理。

婦女新知說，但衛福部聲明與草案顯然把這些建議都當耳邊風，罔顧27個民間團體共同呼籲，也證明衛福部所聲稱的公聽會已流於形式，且現任政府任期僅剩不滿一週，「現在強行推出草案，責任歸屬於何人？」

婦女新知表示，強烈譴責草率推出代孕草案的衛福部不負責任、罔顧人權及民意，並要求衞福部草案應刪除代孕相關條文。

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婦女新知也說，若衛福部仍不顧民間團體對代孕條文的質疑，堅持將代孕法案送到行政院，呼籲520上任後的行政院官員應退回或修改草案內容，刪除代孕條文，與這次人工生殖修法脫鉤處理。

婦女新知強調，未來代孕制度的相關研擬，應廣邀各界團體參加討論，且須提出孕母及子女權利受到完整保障的配套，並於取得社會共識的前提下，才可進行代孕專法的討論。（編輯：陳政偉）1130515