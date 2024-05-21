北北桃7/1YouBike違規記點新制 最重停權2年

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（中央社記者陳怡璇台北21日電）YouBike違規記點新制7月1日上路，北市統計樣態以騎上未開放人行道、騎到騎樓與逆向最多，1年內累計7點停權2年，民眾可自備證據檢舉，雙北與桃園將同步實施。

台北市今天舉行道路交通安全會報，宣布7月1日起，台北市、新北市與桃園市將同步實施YouBike會員違規記點新制。北市指出，雖然記點制度2014年就上路，但各縣市法規不同，也沒納入會員條款，整合與開罰有難度。

而7月1日起，微笑單車公司YouBike會員在北北桃騎乘，若有闖紅燈、車道上逆向、未禮讓行人、邊騎車邊用手機、經警方或其他主管機關舉發的違規等，微單每次記1點，會員帳號1年內累積3點停權14天、累積7點停權1年；而若經警方單位舉發酒駕、毒駕等停權2年。

運輸管理科長朱宸佐表示，北市YouBike違規樣態前3名分別為騎上未開放人行道、騎到騎樓與逆向。此次新制是參考道路交通管理處罰條例，採停權而非直接取消會員資格，交通局之前與外部專家開會時，專家建議不要比道交條例嚴格，給使用者一點恢復空間；記點第1天開始計算1年後點數歸零。

朱宸佐說，交通局每月會派2人、8人次在違規熱點檢舉，民眾若目睹違規行為也可備好影片或照片證據檢舉；警方若有取締到違規騎士也會同步回報給交通局。

交通局並表示，依人行道淨寬區分人車分道方式，小於2公尺取消人車共道，以行人優先；大於或等於2.4公尺以分流標線劃分行人與自行車通行空間；大於3公尺則規劃人車分道。

交通局說，持續宣導學校出入口、公車站、行人穿越道下車牽行、一般道路靠右行駛、禮讓行人不按鈴催促等自行車騎乘新文化。（編輯：張銘坤）1130521