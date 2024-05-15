北北桃YouBike2.0 7月新制 電輔車未投保不能借

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（中央社記者陳昱婷、葉臻、實習記者吳柔廷台北15日電）台北市、新北市、桃園市交通局今天宣布，7月1日起未投保公共自行車傷害險，不得租借YouBike2.0E，但僅須循APP或網站登記，民眾免付費。

台北市交通局提醒，公共自行車傷害險為免費，民眾只要透過微笑單車官方網站、APP「登入會員」免費加保，即可獲得全國YouBike騎乘事故意外的保障。

台北市政府交通局今天舉行記者會，說明YouBike2.0E新制，表示考量YouBike2.0E（電動輔助自行車）騎乘距離較遠、加速較快，經與新北市、桃園市交通局共同決議，自7月1日起於台北、新北及桃園租借YouBike2.0E須先投保公共自行車傷害險。

交通局說，未投保者將無法租借YouBike2.0E，已經投保過公共自行車傷害險即可騎乘YouBike2.0E，不須再重新投保。

此外，YouBike2.0未投保不影響租借，但上路前須完成投保意願調查，如未依規定填寫投保意願，將無法使用YouBike2.0。民眾也可到微笑單車官網會員資料中，查詢是否已經填寫投保意願。

交通局運輸管理科長朱宸佐在記者會上表示，民國107年推出免費公共自行車傷害險，讓騎士在騎乘時發生意外事故，造成被保險人死亡、失能、住院時，可以憑醫療單據等文件向保險公司申請理賠，最高金額為新台幣100萬元。

朱宸佐說，一個會員可以註冊5張悠遊卡，但5張卡實際使用者與被保險人需要同一人，若發生事故，保險公司發現使用者和被保險人不是同一人，將無法理賠。（編輯：蕭博文）1130515

（新北市府交通局提供）

（新北市府交通局提供）