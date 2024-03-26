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新北YouBike1.0場站全面升級2.0 估10月底前完成

2024/3/26 17:28（3/26 17:46 更新）
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新北市政府交通局26日表示，YouBike1.0場站升級2.0作業，目前已完成淡水、新店及汐止等3區，預計今年10月底前完成全面升級，以整合北北桃生活圈公共自行車資源。（新北交通局提供）中央社記者高華謙傳真 113年3月26日
新北市政府交通局26日表示，YouBike1.0場站升級2.0作業，目前已完成淡水、新店及汐止等3區，預計今年10月底前完成全面升級，以整合北北桃生活圈公共自行車資源。（新北交通局提供）中央社記者高華謙傳真 113年3月26日
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（中央社記者高華謙新北26日電）新北市交通局表示，YouBike1.0與2.0雙系統營運近3年，預計今年10月底前完成YouBike1.0站全面升級YouBike2.0站，以整合北北桃生活圈公共自行車資源。

新北市政府交通局綜合規劃科長吳政諺今天透過新聞稿表示，新北市YouBike累計騎乘人次突破2.1億人次；自今年起分區分期執行YouBike1.0場站升級2.0作業，目前已完成淡水、新店及汐止等3區、共200處YouBike1.0場站升級；4月至6月則開始執行板橋、土城、中和及永和等區域，7月至8月為三重、新莊及蘆洲等。

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吳政諺說，9月至10月為三峽、鶯歌、五股、泰山、樹林、八里等6區，並已與桃園市協調跨市借還率高的林口區、捷運迴龍站、桃園龜山等地要同步完成升級，以便利民眾借還車。

吳政諺表示，目前新北市YouBike2.0已有1299處場站，YouBike1.0還有469場站，市民如果在升級期間需跨北北桃騎乘，請租借YouBike2.0；交通局也將在桃園與新北市交界的YouBike站掛設宣導牌面，及透過YouBike官網、APP等加強宣導。（編輯：李錫璋）1130326

#YouBike
#吳政諺
#新北市
#新北市政府交通局
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